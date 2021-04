[EN DIRECT 1er AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 128 991 488

Morts: 2 817 908

CANADA

Cas: 979 956, dont 311 091 au Québec

Décès: 22 950, dont 10 667 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU JEUDI 1er AVRIL

7h04 | La Suède a repoussé jeudi d’au moins deux mois son objectif de vaccination contre la COVID-19, qui prévoyait jusque-là de vacciner complètement tous les adultes volontaires d’ici fin juin, à cause des retards de livraison des fabricants.

AFP

6h37 | Hong Kong va reprendre la vaccination Pfizer/BionTech.

Hong Kong va reprendre lundi sa campagne de vaccination contre la COVID-19 avec le vaccin de l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech après avoir reçu des assurances du fabricant selon lesquelles un problème de conditionnement signalé la semaine dernière n’affectait pas le produit.

L’exécutif hongkongais avait suspendu cette campagne le 24 mars au nom du « principe de précaution » après avoir été informé par le laboratoire pharmaceutique chinois Fosun distribuant le vaccin d’un problème de « capsules défectueuses » sur certains flacons provenant d’un lot spécifique dont aucune dose n’avait été administrée.

Le laboratoire allemand « BioNTech nous a dit que le lot de vaccins concerné ne présentait aucun problème de qualité et de sécurité », a déclaré jeudi le ministre de la Fonction publique Patrick Nip.

« L’administration des vaccins BioNTech reprendra lundi », a-t-il ajouté, précisant qu’un nouvel arrivage de 300 000 doses était prévu vendredi.

La ministre hongkongaise de la Santé Sophia Chan avait expliqué que les flacons défectueux avaient été jetés et que les doses concernées n’avaient pas été administrées.

Plus de 180 000 habitants qui avaient réservé leur vaccination avec le produit de Pfizer/BioNTech ont été affectés par les douze jours de suspension de la campagne, dont 30 000 environ devaient recevoir leur deuxième injection dans le délai recommandé de 21 jours après la première.

6h36 | Israël pourrait vacciner les 12-15 ans dès le mois de mai.

Israël pourrait débuter la vaccination des adolescents de 12 à 15 ans en mai, ont indiqué des responsables de la santé jeudi, après l’annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech selon laquelle leur vaccin contre la COVID-19 est efficace à 100 % sur cette tranche d’âge.

Le vaccin Pfizer/BioNTech, basé sur la technologie innovante de l’ARN messager, a été le premier vaccin anticoronavirus approuvé en Occident fin 2020. Son utilisation a été validée en Israël et dans d’autres pays pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

Une étude en conditions réelles portant sur 1,2 million de personnes en Israël, où plus de la moitié de la population de 9,2 millions d’habitants a reçu deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech, a montré qu’il était efficace à 94 %.

Mercredi, les deux laboratoires ont ajouté que les essais cliniques menés sur 2.260 adolescents âgés de 12 à 15 ans aux États-Unis avaient « démontré une efficacité de 100 % et des réponses d’anticorps robustes », espérant que la vaccination de cette tranche d’âge débute avant la prochaine rentrée scolaire.

« Nous attendons l’approbation de la FDA (Agence américaine des médicaments) », a déclaré jeudi Nachman Ash, le coordinateur israélien de la lutte contre le coronavirus, sur la radio publique Kan.

« Cela sera ensuite discuté ici par notre équipe de vaccination, (...) cela prendra encore quelques semaines, entre un mois ou deux ».

Les enfants sont moins exposés aux cas graves de la maladie, tout en la transmettant moins pour les plus jeunes d’entre eux (moins de 10 ans). Leur vaccination n’était donc jusque-là pas une priorité.couvrira également les enfants de 6 mois à 2 ans.

6h33 | Le pic épidémique de personnes contaminées par la COVID-19 pourrait être atteint d’ici « 7 à 10 jours environ » et le « pic de réanimation » d’ici à la fin du mois d’avril, a déclaré jeudi le ministre français de la Santé Olivier Véran.

3h46 | Les clubs sportifs américains feraient une erreur s'ils décidaient d'ignorer la science et permettaient au public de revenir dans des stades opérant à pleine capacité, sans respecter scrupuleusement les mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19, a déclaré Joe Biden.

3h12 | L'Organisation mondiale de la santé a critiqué jeudi la lenteur «inacceptable» de la vaccination contre la COVID-19 en Europe, qui est confrontée à la situation épidémique «la plus inquiétante» depuis «des mois».

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

