COVID-19: la Santé publique anticipe une hausse exponentielle de cas à Québec

La Santé publique de la Capitale-Nationale demande à la population de redoubler d'efforts afin d'atténuer les impacts de la troisième vague dans les hôpitaux de la région.

Jeudi, 261 nouveaux cas ont été confirmés à Québec et 86 dans Chaudière-Appalaches.

Le directeur régional de santé publique, le Dr André Dontigny, s'attend à encore plus de cas vendredi.

Il rappelle que 70 à 80% des infections actuelles dans la région sont liées à des variants.

La Santé publique régionale invite donc la population à rester à la maison et à limiter le plus possible les contacts à l'extérieur.

Le directeur des services professionnels du Centre hospitalier universitaire de Québec, le Dr Stéphane Bergeron, affirme qu'il s'agit de la pire crise qu'il a vécue en 28 ans de carrière.

«Le nombre de cas accueillis dans nos hôpitaux en 24 à 48 heures est beaucoup trop important», affirme le Dr Bergeron.

