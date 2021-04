GNL Québec: le projet coûterait 10 G$ aux Québécois

Si le gouvernement Legault donnait son autorisation au controversé projet d’exploitation de gaz naturel GNL Québec, cela coûterait 10 milliards $ aux contribuables québécois.

C’est ce que révèlent des groupes environnementaux opposés au projet de gazoduc et méthanier à Saguenay, affirmant, sur la base de calculs de l’Union des consommateurs, que la facture d’électricité pour flamber de près de 10 milliards $ au cours des 25 premières années du projet en question.

Ce calcul est basé sur la hausse additionnelle de 2,5 % des tarifs à compter de 2030.

À titre d’exemple, la consommation énergétique du projet de gazoduc et de l’usine de liquéfaction de Saguenay équivaudrait six milliards kilowattheures, ce que consommeraient 300 000 maisons, selon les estimations des groupes environnementaux.

«Si le gouvernement Legault décidait d’approuver le projet, il creuserait non seulement la dette environnementale des générations futures en autorisant un projet qui aggraverait la crise climatique, mais il leur ferait aussi porter le fardeau économique de financer l’exportation d’une énergie fossile par l’augmentation de leurs factures d’électricité», a indiqué par communiqué, jeudi, Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec.

«Ce projet coûterait des milliards à la population du Québec et ferait en sorte qu’une importante portion de notre électricité renouvelable serait utilisée pour produire et exporter du gaz alors qu’elle devrait plutôt servir à accélérer la transition juste et verte et décarboner l'économie en remplaçant les énergies fossiles», a analysé Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace.

Le projet consiste à acheminer par gazoduc du pétrole de l’Ouest canadien dans une usine de liquéfaction à Saguenay pour l’exporter par méthaniers en traversant le fjord du Saguenay.