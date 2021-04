«Jake ne donne pas sa place»

Phillip Danault a déjà eu le rôle d’un jeune attaquant qui cherche simplement à s’accrocher à son poste dans la LNH. C’était le cas à ses débuts avec les Blackhawks et à ses premiers pas avec le CH. Il peut donc comprendre la réalité qui attend Jake Evans avec l’acquisition d’Eric Staal.

« Jake est vraiment solide. Il ne donne pas ça place. Il est bon défensivement et il peut aussi contribuer à l’attaque. Il y aura de grosses décisions à prendre. Mais au hockey, les blessures peuvent aussi arriver rapidement. Jake peut jouer partout à l’attaque, comme Eric Staal. Les entraîneurs auront des choix à faire. »

– Phillip Danault

Photo AFP

On revoit de plus en plus le trio dynamique des deux dernières saisons avec Danault au centre de Tomas Tatar et Brendan Gallagher. Les trois vieux complices ont chacun obtenu deux points face aux Sénateurs.

« La chimie est là. On a joué les deux dernières années ensemble. On continue de construire, on devient meilleurs. On profite de nos chances. On l’a toujours fait lors des deux dernières saisons. Ça fait du bien de recommencer à produire. »

– Phillip Danault

Sans victoire à ses six derniers départs (0-4-2), Jake Allen a enfin signé un gain en bloquant 22 tirs des Sénateurs. Il a perdu son jeu blanc en fin de troisième période lors d’un but en supériorité numérique de Connor Brown.

« Ça fait du bien de revenir dans la colonne des victoires. Mais je me sens bien depuis le début de la saison. C’est mon but de donner une chance aux gars de l’emporter dès que je saute devant le filet. Nous aurons un horaire chaotique d’ici la fin de l’année. Carey et moi devrons réaliser notre boulot. »

– Jake Allen