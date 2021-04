Le monde de Benjamin avec 2Frères

Pour une cinquième année, Le monde de Benjamin propose une chanson pour lancer le mois de l’autisme, qui commence aujourd’hui.

Cette année, le mandat a été confié au groupe 2Frères, qui a écrit, avec Steve Marin, la pièce Tout l’temps. .

« C’est la première fois cette année que les artistes eux-mêmes font la chanson et la musique, mentionne Mathieu Gratton, qui s’occupe du Monde de Benjamin avec son fils. Les autres années, c’est moi qui composais la musique du mieux que je pouvais! »

« 2Frères et Steve Martin ont vraiment embarqué, poursuit-il. Ils se sont impliqués et on a vraiment passé un beau moment en studio. »

Les années passées, Stéphanie Bédard, Patrice Michaud, Emmanuel Bilodeau, Daniel Boucher et l’OSM ont interprété des chansons pour le mois de l’autisme.

« La chanson permet de parler d’enjeux importants reliés à l’autisme, dit Mathieu Gratton. Je le fais pour que les choses changent dans certains domaines. »

Collecte de fonds

Ce mois-ci, l’humoriste, que l’on a connu dans Crampe en masse, mentionne avoir deux chevaux de bataille avec l’autisme. D’abord, son fils et lui sont les nouveaux ambassadeurs de la collecte de fonds avec la Fondation Benny&Co. « Ils ont comme projet d’envoyer 65 jeunes cet été dans un camp adapté pendant dix jours, dit Mathieu. Cela permettra à 65 familles de bénéficier d’un répit. C’est la première fois que je suis ambassadeur avec mon fiston. »

La Grande collecte se déroulera jusqu’au 18 avril dans tous les restaurants Benny&Co. Pour les détails : https://www.benny-co.com/fondation-pour-les-jeunes/.

Par ailleurs, Mathieu Gratton souhaite sensibiliser les employeurs à l’intégration au travail pour les personnes autistes. « Depuis la pandémie, on entend des gens dire qu’ils n’ont pas de personnel [dans leurs entreprises]. Il y a des autistes qui ont un potentiel limité, mais d’autres ont un plus grand potentiel et pourraient être engagés. »

La thématique du mois de l’autisme cette année est d’ailleurs « donner une chance ». « Pour moi, c’est important que les autistes puissent rêver à un avenir, dit Mathieu Gratton. Comme tout le monde, ils ont le droit d’avoir une job. »

À moins d’un imprévu, Mathieu Gratton et sa conjointe deviendront famille d’accueil pour une personne autiste dans les prochaines semaines. « Avec Benjamin, nous passerons de trois personnes à quatre à la maison! dit Mathieu. Ça fait plusieurs années que je pense à ça. Depuis un an et demi, ç’a s’est développé à vitesse grand V. »

« Benjamin a le bon âge [il aura 20 ans à l’automne] pour accueillir ça. Il est quasiment autonome. Si on peut aider d’autres personnes à s’épanouir... Ça va nous toucher droit au cœur. »