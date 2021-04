Les jeunes peuvent-ils renouer avec le français?

Il ne sert à rien de se mentir : une frange importante de la jeunesse québécoise n’a plus vraiment envie de l’être.

Socialisée dans un pays qui a échoué son indépendance, porteuse d’une langue qui n’est pas celle qui domine sur ce continent, victime d’un endoctrinement qui l’a amenée à croire que son histoire ne vaut pas grand-chose et doit moins être poursuivie qu’expiée, américanisée jusqu’au trognon, elle porte son identité québécoise moins comme un trésor que comme un fardeau.

Oh ! Elle ne le dit pas comme tel. Elle ne le pense même pas – à tout le moins, pas clairement. Mais elle agit ainsi. Elle confesse même, souvent, que la culture québécoise ne l’intéresse pas vraiment.

Déracinée

Ce qui frappe, quand on parle de cela, c’est la complaisance d’une partie de nos élites qui regardent cette génération désaffiliée avec tendresse.

Elle n’est pas loin de jalouser cette génération citoyenne d’Instagram et des autres réseaux sociaux : elle la croit moderne.

Et lorsqu’elle parle franglais, elle l’imagine réinventer la langue, sans oser dire qu’elle la massacre et s’anglicise.

Le mythe du progrès nous empêche de dire qu’elle est déracinée, et condamnée, tôt ou tard, à la sécheresse culturelle. Un temps, se prendre pour un citoyen du monde est euphorisant : on se découvre pourtant tôt ou tard sans repères et sans ancrage. On se prenait pour un nomade, on se découvre un destin de feuille morte.

Évidemment, le portrait n’est pas tout noir. Il existe encore une « majorité milléniale silencieuse » étrangère au wokisme, pour reprendre la formule du jeune intellectuel Étienne-Alexandre Beauregard. Mais elle n’est pas à la mode médiatique. On la juge retardée. Elle peine à se faire entendre.

Le vrai jeune, décrète l’idéologie dominante, croit à la fin des cultures, des patries, de la civilisation occidentale, et rêve en anglais.

Surtout, il n’est pas nationaliste. Encore moins indépendantiste ! L’indépendance est le rêve de ses parents, même de ses grands-parents. Il trouve la figure de Barack Obama infiniment plus inspirante que le souvenir de René Lévesque. Il se sent mille fois plus interpellé par l’histoire des États-Unis que par l’histoire du Québec.

Et pourtant, ces jeunes qui n’embarquent pas dans la mode du reniement de soi existent.

Leaders

On en trouve même chez les intellectuels, même s’ils peinent à se faire une place dans une université dominée par le wokisme. J’ai eu le bonheur d’en recevoir trois à mon balado Les idées mènent le monde, diffusé sur Qub radio, avant-hier. J’en recevrai un autre mardi prochain.

Je les nomme : Étienne-Alexandre Beauregard, Alexis Tétreault, David Santarossa et Philippe Lorange. Il y en a beaucoup d’autres.

Ils sont dans la vingtaine, et refusent de capituler.

Il faut leur accorder de la visibilité. Leur permettre de devenir des leaders reprenant le combat pour le Québec et le français.

Ils sont prêts à s’engager. Encore faut-il que nos bras meurtris leur tendent le flambeau !