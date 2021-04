Les voleurs de VUS de luxe montréalais attirés par Ottawa

Les groupes criminels montréalais sont en train de faire exploser le nombre de vols de véhicules utilitaires sport de luxe sur le territoire de la ville d’Ottawa.

Ce type de vols a augmenté de façon significative dans la capitale fédérale au cours des trois premiers mois de 2021. Plus de 110 dossiers à cet effet ont déjà été ouverts par le Service de police d’Ottawa durant cette période, soit plus de la moitié de tous les vols du genre rapportés en 2020, déjà considérée comme une année record.

Or, à ce jour, toutes les arrestations en lien avec ces vols sur le territoire de la ville d’Ottawa impliquent des individus de la grande région de Montréal. Depuis la fin février, pas moins de huit jeunes hommes âgés de 18 à 26 ans, ainsi qu’un mineur, ont été accusés de certains de ces crimes, sept de la métropole et deux de Laval.

«Toutes nos enquêtes actives semblent cibler des gens provenant de cette région», a ajouté le porte-parole du Service de police d’Ottawa, Martin Dompierre.

Technologies avancées

Les VUS de marque Lexus et Toyota, notamment les modèles Highlander, Tacoma et 4Runner, sont les plus ciblés par les voleurs et aucun secteur de la ville n’y échappe, bien que le quartier huppé de Kanata soit très prisé des cambrioleurs.

Les malfaiteurs frappent d’ordinaire la nuit, soit entre minuit et 5h, à même les entrées privées de propriétaires grâce à des renseignements souvent recueillis sur Internet. Ils font aussi appel à des technologies avancées afin de programmer de nouvelles clés pour accéder rapidement aux véhicules.

«Les criminels sont maintenant plus mobiles et utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués, ce qui complique nos enquêtes et les rendent plus difficiles à résoudre», a admis récemment le chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly.

Les criminels montréalais n’hésitent pas non plus à s’engager dans des poursuites à haute vitesse pour tenter de fuir les forces de l’ordre.

Port de Montréal

Seule une vingtaine de ces véhicules ont été récupérés jusqu’à maintenant, dont quatre au Port de Montréal, vraisemblablement destinés à l’exportation, maquillés ou en pièces détachées.

Les propriétaires de ces VUS sont invités à garder l’œil ouvert en vérifiant les dommages récents à la poignée de porte du côté conducteur ou si quelqu’un photographie le numéro d’identification du véhicule sur le tableau de bord.

«La fréquence de ces délits semble ralentir récemment. Nous croyons que c’est grâce à une patrouille active de nos policiers, le suivi d’enquêtes et la sensibilisation de nos citoyens», a précisé Martin Dompierre.

Le Service de police d’Ottawa travaille de façon concertée avec les autres corps policiers, dont celui de Montréal, en échangeant des renseignements pour tenter d’enrayer ce fléau.