Photo embarrassante: le PQ demande à son tour à Fitzgibbon de se retirer

Le Parti québécois joint finalement sa voix à celles des deux autres partis d’opposition pour demander à Pierre Fitzgibbon de se retirer de son poste de ministre l’Économie après de nouvelles révélations au sujet de ses placements dans un fonds qui fait affaire avec le gouvernement.

Mercredi, le porte-parole du parti en matière d’éthique, Martin Ouellet, avait dit vouloir donner la chance au coureur et laisser le ministre Fitzgibbon s’expliquer.

Or, le Parti québécois a finalement modifié sa demande, après que le premier ministre, François Legault, ait défendu Pierre Fitzgibbon en affirmant même qu’il était « un atout » pour le gouvernement du Québec.

« Le politicien peut rencontrer quiconque, c'est normal, mais quand on a nous-mêmes un intérêt financier dans la rencontre, un intérêt personnel, on appelle ça un conflit d'intérêts », a expliqué le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, jeudi.

« Puis les conflits d'intérêts sont régis par la Commissaire à l'éthique et quand la Commissaire à l'éthique dit qu'elle veut un correctif puis qu'on ignore cette demande-là, on a un problème institutionnel », a-t-il conclu.

Notre Bureau d’enquête révélait mercredi que le ministre avait présenté au premier ministre, François Legault, le cofondateur d’un fonds géré dans un paradis fiscal, Whitestar, dans lequel il est lui-même investisseur.

En entrevue avec Paul Arcand au 98,5, Pierre Fitzgibbon avait ensuite nié tout lien entre Québec et White Star.

Or, le ministère de l’Économie et Investissement Québec ont plutôt engagé plus de 20 millions $ dans White Star au cours des dernières années, et ces sommes sont toujours engagées depuis l’entrée en poste du ministre Fitzgibbon en 2018, a rapporté notre Bureau d’enquête, jeudi.

« Clairement, il y a un traitement de faveur puisque la Commissaire à l'éthique lui fait des demandes, et il ignore la Commissaire à l'éthique. Dans quelle république, dans quelle démocratie est-ce qu'on va accepter qu'une institution aussi importante [soulignée] par la Commissaire à l'éthique soit ignorée par le gouvernement en disant : moi, ça ne m'intéresse pas? » s'est questionné le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.