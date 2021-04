Recul drastique des saines habitudes de vie chez les jeunes Montréalais

Un grand nombre de Montréalais âgés de 5 à 17 ont de moins bonnes habitudes de vie depuis le début de la pandémie.

• À lire aussi: Québec accusé d’avoir déconfiné trop vite

• À lire aussi: Une pandémie d'insomnie: les somnifères ne règlent pas tout

• À lire aussi: Des aînés marqués à vie par la pandémie

Selon une étude menée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal auprès de 3000 étudiants, entre décembre 2020 et janvier 2021, il n’y aurait qu’un seul adolescent sur 100 qui respecterait les recommandations de la Société canadienne de physiologie de l’exercice (SCPE).

Selon celles-ci, un jeune de 5 à 17 ans devrait pratiquer 60 minutes d’activité physique d’intensité moyenne à élevée par jour. Ceux-ci devraient également limiter leur temps de loisir devant un écran à deux heures, quotidiennement.

Finalement, les jeunes de 13 ans et moins devraient dormir entre 9 h et 11 h, et ceux de 14 ans et plus entre 8 h et 10 h.

Les constats de l’étude montrent toutefois que deux adolescents sur 10 respectent les consignes en termes d’exercice, que trois sur 10 limitent suffisamment leur temps de loisir devant un écran et que deux sur 10 dorment assez.

En tout, 1 % des jeunes Montréalais et Montréalaises respecteraient les trois recommandations et un ado sur deux n’en suivrait aucune. On estime qu’avant la pandémie, 15 % des jeunes Canadiens respectaient les trois consignes.

Solutions

Pour plusieurs organismes concernés par ces résultats accablants, il s’agit désormais de passer à l’action.

«Bien que le respect des mesures sanitaires en vigueur demeure une nécessité, des actions concrètes peuvent être posées dès maintenant afin de permettre à ces jeunes de retrouver des habitudes de vie plus saines qui seront bénéfiques pour leur santé physique et mentale», a souligné par voie de communiqué la Dre Mylène Drouin, directrice de la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP).

Des trucs faciles

Quelques petits trucs faciles peuvent changer des vies, estime-t-on. Il s’agit d’encourager les jeunes à essayer de nouvelles activités dans un contexte sécuritaire, aller à l’école en marchant ou à vélo, noter les heures passées devant un écran et rétablir une routine pour le coucher, tout en favorisant un état de calme avant d’aller au lit.

Seulement au niveau de l’activité physique, la DRSP a tenu à rappeler que les activités extérieures sans contact sont permises pour des groupes de huit personnes depuis le 26 mars et que tous les plateaux sportifs montréalais ont rouverts leurs portes.