Rose Zhang se démarque dans le vent

AUGUSTA | Il fallait une tuque et l’attacher bien serrée jeudi matin au club de golf Champions Retreat. L’ondée de la veille avait catégoriquement changé la température en prévision de la seconde ronde du championnat amateur féminin.

Le vent soutenu durant toute la journée et les fortes bourrasques ont constamment embêté les golfeuses qui en ont arraché sur le parcours en affichant de hauts scores. Quelques-unes sont parvenues à résister aux éléments et à une configuration de parcours peu commode malgré les conditions. C’est notamment le cas de la meneuse, Rose Zhang.

La Californienne âgée de 17 ans a rapporté une carte de 72, à égalité avec la normale. Grâce à sa fiche cumulative de -1, elle partage la tête avec la Suédoise Ingrid Lindblad, auteure d’une ronde de 70 (-2).

« C’était beaucoup plus difficile qu’en première ronde avec le vent et certaines positions de drapeau, ce qui a fait grimper les pointages. Chaque coup était plus compliqué », a affirmé la jeune meneuse, qui a souffert sur les normales 5 en y jouant +3. Elle a réparé ses erreurs avec deux oiselets sur des normales 3.

Docteur Jekyll et M. Hyde

Parmi les trois golfeuses à avoir réussi à briser la normale jeudi, la meilleure carte de la journée est étrangement revenue à l’Irlandaise du Nord, Olivia Mehaffey, auteure d’un score de 69 (-3). À l’aller, elle n’a réalisé qu’une normale ! Ses cinq oiselets ont effacé ses trois bogueys. Elle a ajouté un « moineau au » 11e fanion en complétant la besogne avec sept normales consécutives.

Cinq golfeuses ayant terminé à +7 ont bataillé en prolongation pour obtenir le dernier ticket disponible pour la ronde finale. C’est Maja Stark qui participera à la ronde finale, samedi, sur le mythique Augusta National.

Les meneuses

1re position

Rose Zhang -1

Ingrid Lindblad -1

2e position

Austin Kim É

Olivia Mehaffey É

3e Position