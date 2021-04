L'acquisition de Transat par Air Canada n'aura pas lieu

L’acquisition d’Air Transat par Air Canada n’aura pas lieu, ont annoncé les deux entreprises aériennes vendredi.

La décision s’explique par le rejet de cette acquisition par la Commission européenne, car cette dernière voyait un problème en matière de concurrence se dresser à l’horizon.

«Cette transaction, d'abord envisagée il y a plus de deux ans, a été compliquée par la pandémie et, en fin de compte, Air Canada a atteint la limite des concessions qu'elle était prête à accorder à la Commission européenne pour répondre à ses préoccupations en matière de droit de la concurrence», a déclaré par communiqué Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat.

Air Canada et Transat avaient conclu l‘accord d'acquisition en juin 2019, avant que les modalités ne soient modifiées en août 2019 et révisées une nouvelle fois en octobre 2020, en pleine pandémie.

«Dans le cadre de la résiliation de la Convention d'arrangement, Air Canada a convenu de verser à la Société un paiement de résiliation de 12,5 millions de dollars et d'abandonner son droit à des frais de résiliation de 10 millions $ dans le cas d'une acquisition de Transat par un tiers dans les douze mois suivants la fin de la Convention d'arrangement», a-t-on annoncé.

M. Eustache laisse entendre que Transat poursuivra un plan stratégique en allant chercher un financement nécessaire.

«Maintenant que Transat n'est plus assujettie aux limites prévues par la Convention d'arrangement, nous sommes libres de prendre les mesures nécessaires pour assurer un long avenir prospère, en commençant par l'obtention d'un financement à long terme qui donnera à Transat la latitude nécessaire pour réaliser son plan stratégique.»

