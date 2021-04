COVID-19: le dépistage aussi engorgé à Lévis

Après Québec, le dépistage de la COVID-19 au CISSS de Chaudière-Appalaches est engorgé à son tour, forçant l’ouverture d’un nouveau site temporaire et l’augmentation du délestage.

Vendredi après-midi, le temps d’attente au centre de dépistage (CDD) Archimède de Lévis, le seul centre de la région disponible sans rendez-vous, était de plus de deux heures. Dans les quatre autres CDD du territoire, le délai pour obtenir un rendez-vous est de 24h à 48h.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Dans les derniers jours, nous avons effectivement eu une surcharge au niveau du dépistage. Le nombre de cas augmente et les gens vont se faire dépister, et c'est ce qu'ils doivent faire», explique Geneviève Dion, cheffe des communications au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Vendredi, 84 nouvelles infections et un nouveau décès lié à la COVID-19 ont été rapportés sur le territoire. Des 483 cas actifs, neuf étaient hospitalisés, dont 6 aux soins intensifs.

«Goulot d’étranglement»

Pour tenter de désengorger les cliniques de dépistage, les heures d’ouverture de trois CDD ont été prolongées et une clinique temporaire sans rendez-vous a été ouverte à la Maison des Aînés de Lévis.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

On a également dû augmenter le délestage dans certains secteurs d’activité à l’interne pour «combler des besoins en ressources humaines à court et moyen terme».

Mais le nombre de tests effectués dans les derniers jours augmente de façon exponentielle, passant de 1330 dépistages réalisés le 28 mars, à 2181, trois jours plus tard. Et on s’attend à ce que cette hausse se poursuive.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Il y a vraiment un bon goulot d’étranglement, ça ne va pas disparaître magiquement du jour au lendemain », souligne Mme Dion.

L’achalandage quotidien demeure toutefois bien moindre qu’à Québec, où 4364 personnes ont subi un test de dépistage jeudi.

Quatre fois plus de positif

Signe que les variants de la COVID-19 se propagent beaucoup plus rapidement, le taux de positivité a quadruplé dans le dernier mois en Chaudière-Appalaches.

Alors qu’à peine 0,7% des personnes dépistées étaient positives au virus il y a quatre semaines, on en compte désormais 2,8%.

Du côté de la Capitale-Nationale, ce taux est désormais de 4,9%.