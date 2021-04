Des médecins réclament un reconfinement immédiat du Grand Montréal

Le collectif COVID Stop, composé de médecins, d’épidémiologistes et de scientifiques, réclame la fermeture des écoles et le reconfinement immédiat du Grand Montréal afin de freiner la propagation de la COVID-19 et de ses variants.

Les experts en santé demandent d’appliquer à la région métropolitaine le même traitement-choc que celui qui a été décrété à Québec, Lévis et Gatineau mercredi dernier.

Voyant la troisième vague déferler en Europe et en Ontario, les experts croient qu’une flambée des cas surviendra dans les prochains jours dans le Grand Montréal si rien n’est fait.

Le groupe est notamment composé du Dr Amir Khadir, microbiologiste-infectiologue, de la Dre Marie-Michelle Bellon, spécialiste en médecine interne affectée à l’unité COVID de l’Hôpital Notre-Dame et de Nancy Delagrave, physicienne et coordinatrice scientifique de COVID Stop.

