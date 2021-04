Joe Biden martèle qu'il n'a «rien» contre les millionnaires

Joe Biden, qui souhaite augmenter les impôts des Américains les plus riches et sur les sociétés, a assuré mercredi qu'il n'avait «rien contre les millionnaires et les milliardaires» tout en critiquant que des entreprises, telles que Amazon, ne paient pas un seul centime d'impôts sur les bénéfices.

«Je crois au capitalisme américain», a-t-il assuré lors d'un discours à Pittsburgh, en Pennsylvanie, au cours duquel il a annoncé un plan d'investissements de quelque 2 000 milliards de dollars sur 8 ans pour moderniser les infrastructures.

Il compte ramener les impôts sur les sociétés à 28% alors que ceux-ci avaient été abaissés de 35% à 21% sous l'ère Donald Trump.

Cette augmentation de la fiscalité doit permettre de financer les investissements.

«C'était 35%, ce qui était trop élevé. Nous avons tous convenu il y a cinq ans que ce taux devrait être ramené à 28%», a-t-il dit.

«Personne ne devrait s'en plaindre», a-t-il estimé, soulignant que c'était «toujours inférieur à ce que ce taux était entre la Seconde Guerre mondiale et 2017».

Selon lui, remonter le taux à 28% permettra de générer 1000 milliards de dollars de recettes supplémentaires pour l'État sur 15 ans.

«En 2019, une analyse indépendante a révélé qu'il y avait 91, j'insiste, 91 entreprises faisant partie(...) des plus grandes entreprises du monde, dont Amazon, qui utilisaient diverses astuces juridiques et ne payaient pas un seul centime d'impôt fédéral sur les bénéfices», a-t-il déploré.

«Je ne veux pas les punir», a-t-il insisté tout en soulignant que «ce n'était pas normal».

Le président s'est offusqué qu'un enseignant soit assujetti à un taux d'impôt de 22% quand «Amazon et d'autres ne paient aucun impôt fédéral».

«Je vais mettre un terme à cela», a-t-il assuré.