La vaccination est très attendue en prison

Des organismes représentant agents de la paix et détenus s’inquiètent de l’absence d’une stratégie de vaccination pour lutter contre la COVID-19 dans les prisons provinciales, qui ont été ébranlées par plusieurs éclosions depuis le début de la pandémie.

« Il n’y a rien qui a bougé encore », lâche Mathieu Lavoie, président national du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.

À celle de New Carlisle, en Gaspésie, presque tous les détenus auraient contracté le virus. L’attente de cliniques de vaccination pourrait éventuellement affecter les services, selon le syndicat. Un taux d’absence allant jusqu’à 30 % dans certains établissements est observé. Congés de maladie, postes laissés vacants et démissions sont en cause.

Sur plus de 3700 personnes incarcérées, 530 ont été déclarées positives dans la dernière année. Un décès a été recensé.

« La moyenne d’âge, si on retourne à il y a 30 ans, était peut-être entre 25-30 ans [...] là elle est plus rendue en haut de 45. C’est sûr que ça fait plus de personnes qui sont vulnérables ou qui peuvent avoir des complications à cause de la COVID », soutient M. Poulin-Gallant.

Le ministère de la Sécurité publique s’est abstenu de commenter, prétextant que les priorités de vaccination relèvent des autorités sanitaires.