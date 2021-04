LHJMQ: les Cataractes vont chercher leur laissez-passer contre les Sags

Les Cataractes de Shawinigan ont eu le dessus sur les Saguenéens de Chicoutimi par la marque de 7-1, vendredi soir, dans l’environnement protégé de Victoriaville. Les Cats se sont offert le laissez-passer des séries lors du dernier affrontement de la saison régulière en sol québécois.

Les Cats ont rapidement ouvert la marque après avoir connu une soirée plutôt difficile, la veille, contre les Tigres de Victoriaville. Les hommes de Ron Choules avaient le couteau entre les dents, dès le début du match, en dominant totalement les Sags. Les Cataractes se devaient de connaître un excellent début de soirée pour s’assurer le laissez-passer de la première ronde des séries. Ils ont donc mis la machine en marche tôt pour sortir de glace, après vingt minutes, avec une avance d’un but, gracieuseté du capitaine Mavrik Bourque.

Les Shawiniganais se sont assurés de la deuxième place au classement de la division Est, mais les Sags ne les ont pas laissés continuer si facilement sur leur lancée. Les hommes de Yanick Jean ont vite créé l’égalité en début de période médiane. Vincent Lévesque a compté son deuxième filet de la saison, aidé de Louis Crevier, qui connaît une séquence remplie d’assurance à l’attaque.

Premier trio des Cats performant

Les Cataractes ont repris les devants quelques minutes plus tard avant d’en remettre à nouveau. Les deux filets des Cats ont été marqués par Olivier Nadeau. L’attaquant de 18 ans a récolté ses onzième et douzième de la campagne. Nadeau et ses compagnons de trio, Xavier Bourgault et Mavrik Bourque, ont récolté sept points lors des quarante premières minutes de l’engagement.

Pépin a augmenté l’avance des Cats, en début de dernier vingt, sciant les jambes de la troupe de Yanick Jean. Bourque, Anthony DiCesare et Nadeau, qui a complété son tour du chapeau, ont mis un terme à la rencontre en déjouant à nouveau le gardien Sergei Litvinov. La troisième période offensive de la troupe de Ron Choules lui a permis de prendre une avance très confortable, vainquant les Sags par la marque de 7-1.

En route vers les séries éliminatoires

Les deux formations, qui se classent première et deuxième de leur division, pourront profiter de quelques jours de congé, pendant la première ronde des séries, afin de se préparer à celles-ci. Le laissez-passer des Sags et des Cats leur permettra de passer directement à la seconde ronde des parties d’après-saison.