Montée des variants : Montréal peut-elle éviter le pire?

Avec la flambée exponentielle des cas de COVID-19 à Québec, la métropole est-elle en train d’assister à un spectacle dans lequel elle risque de jouer bientôt, ou peut-elle encore éviter le pire ?

Selon le chef des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Dr François Marquis, les Montréalais peuvent encore espérer résister à la montée des cas, mais il faudra y mettre beaucoup d’effort et de discipline pour y parvenir.

« Est-ce que c’est possible ? Oui, théoriquement, si on réagit. Mais ça va demander plus encore que des directives du gouvernement. Ça demande que la population se conscientise, que les gens se disent “woh”, on ne veut pas se ramasser comme à Québec, comme en Ontario, comme en Europe » explique l’intensiviste en entrevue à 100 % Nouvelles.

Il assure que les prochains jours et prochaines semaines seront déterminants et invite les gens à ne faire aucune exception : ne pas voir ses proches, ses amis, sa famille, et surtout ne pas se déplacer entre les régions, encore plus pendant le week-end pascal.

« En réalité, il faut empêcher au cours des quatre ou cinq prochains jours que les bulles familiales se croisent et que les variants trouvent de nouveaux territoires de chasse », détaille le Dr Marquis.

Il considère également que le bilan national dévoilé vendredi avec 1314 nouvelles infections ne reflète pas réellement le portrait réel de la situation, qui serait beaucoup plus sombre.

« Les chiffres que l’on voit présentement sont des gens qui sont tombés malades il y a plusieurs jours et naturellement avec le congé pascal, avec les gens qui se mettent à voyager entre les régions, dans quelques jours on risque de voir une flambée de cas. C’est maintenant qu’il faut agir, même si on pense que ce n’est pas “si important que ça”. La tendance de Québec nous a montré à quel point ça peut se répandre. Je pense que tout le monde est un peu inquiet », ajoute-t-il.

