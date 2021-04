Oeuf miroir orné de chair à saucisse et servi sur un pain doré croustillant mojö d’herbes

Cette façon originale de préparer les œufs pour le brunch de Pâques me fait penser à un petit nid d’oiseau. L’œuf qui est encore coulant et le côté un peu plus gras de la saucisse complètent parfaitement le côté sucré et croustillant du pain doré au panko. La touche de fraîcheur qu’apporte le mojö est le parfait équilibre pour ce plat. Si vous êtes plus du type œuf brouillé, vous pouvez le faire et garnir de la chair à saucisse cette préparation pour conserver l’esprit de la recette.

• À lire aussi: Un brunch de Pâques en famille

Portions : 4 | Préparation : 15 à 20 min | Cuisson : 12 min

INGRÉDIENTS

4 œufs calibre gros

454 g de chair à saucisse déjeuner (ou italienne douce)

1 c. à table d’huile d’olive

Pain doré

2 œufs calibre gros

1 tasse de lait 2 %

2 c. à soupe de sucre d’érable

1⁄2 c. à thé de vanille liquide

2 tasses de chapelure panko

4 tranches de pain (dans une miche) de 2 cm d’épaisseur

2 c. à soupe de beurre salé

Mojö d’herbes

1 tasse de persil haché

1 tasse de coriandre ciselée

1 tasse d’aneth ciselé

2 c. à soupe de vinaigre de vin rouge

1 gousse d’ail hachée

1 c. à thé de flocons de chili

Sel et poivre

1 c. à soupe de graines de cumin

PRÉPARATION