Lynn Roy, artiste, vient de publier, aux Éditions GID, un ouvrage de 160 pages où l’on retrouve une sélection de quelque 150 reproductions, en noir et blanc, de ses magnifiques œuvres. Originaire de Pointe-à-la-Frégate, en Gaspésie, ce retraité de Lévis (il a enseigné l’anglais pendant une trentaine d’années, à Sainte-Foy, Saint-Romuald et à l’école secondaire L’Envol de Saint-Nicolas) s’est consacré à la peinture et au dessin tout au long de sa vie. Peintre fantaisiste, voire surréaliste, il aime travailler l’acrylique, le fusain et la poussière de marbre en technique mixte. Une fois retraité du milieu de l’enseignement, il s’est consacré complètement à sa passion pour l’art pictural et s’est perfectionné au Moulin des arts, à Saint-Étienne-de-Lauzon, une école d’art créée par Albert Rousseau, où il fut l’élève de Paul-Émile Lemieux. Sa façon de peindre : exprimer la beauté avec des formes. Lynn Roy, qui fêtera ses 86 ans le 18 mai, aime Picasso, son peintre favori, qui l’a inspiré tout au long de sa carrière. Pour l’avoir rencontré récemment dans son atelier, M. Roy se demande bien ce qu’il adviendra de son imposante œuvre. Pour vous faire une excellente idée, il y a le livre disponible (24,95 $) dans les bonnes librairies et aux Éditions GID à leseditionsgid.com.

Grandes Distinctions Desjardins 2021

Photo courtoisie

Le Centre Desjardins entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse et la Chambre de commerce de Lévis ont présenté, le 23 mars, le premier récipiendaire des Grandes Distinctions Desjardins 2021, distinction qui vise à reconnaître des entreprises qui sont membres Desjardins et qui ont su se démarquer dans leur secteur d’activité, soit par la mise en place de stratégies gagnantes, d’actions innovatrices et pour leur contribution dans la communauté. L. Bilodeau & Fils, entreprise très connue et impliquée dans la région de Bellechasse, a été fondée en 1963 par Guy Bilodeau. À ses débuts, celle-ci se démarquait dans le transport et le commerce d’animaux vivants partout au Québec. Au fil des ans, la compagnie a augmenté et diversifié ses services de transport par d’importantes acquisitions dans le but de répondre aux divers besoins du marché et de sa clientèle. En 2007, Isabelle, Gaston et Jérôme Bilodeau prennent officiellement la relève. Aujourd’hui, plus de 58 ans après sa création, l’entreprise est présente de la ferme à l’épicerie en opérant une flotte de 200 unités et une centaine d’employés qui lui permettent de desservir une clientèle établie à travers le Québec, l’Ontario et l’est des États-Unis. Sur la photo, Isabelle Bilodeau, présidente, L. Bilodeau & Fils, et Pascal Rodrigue, directeur de comptes, marchés commercial et industriel, CDE Lévis-Lotbinière-Bellechasse.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 2 avril 1981, le nouveau Code civil entre en vigueur au Québec. Il reconnaît notamment l’égalité juridique dans le mariage. Désormais, une nouvelle épouse pourra conserver son nom de fille et légalement le transmettre à ses enfants.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pascale Nadeau (photo), chef d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada (du vendredi au dimanche), 61 ans...David Ferrer, joueur de tennis espagnol, 39 ans...Jesse Carmichael, ex-claviériste de Maroon 5, 42 ans...Guy Aubry, ex-animateur radio...Richard R. Wagner, juge en chef de la Cour suprême Canada, 64 ans...Marie Eykel, comédienne (Passe-Partout), 73 ans...Linda Hunt, actrice américaine, 76 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 02 avril 2020 : Émile Loranger (photo), 73 ans, maire de la ville de L’Ancienne-Lorette depuis 1983... 2020 : Seymour Rose, 80 ans, l'un des meilleurs golfeurs de la Jamaïque, qui a remporté le Jamaïca Open à trois reprises... 2018 : Winnie Madikizela-Mandela, 81 ans, une égérie de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud... 2017 : Yolande Roy, 88 ans, comédienne québécoise, entre autres, dans «Le retour» à TVA... 2017 : André Drouin, 70 ans, conseiller municipal de Hérouxville... 2016 : Gallieno Ferri, 87 ans, dessinateur italien de bande dessinée... 2015 : Yves Cantin, 69 ans, ténor et fondateur du magazine Infopéra... 2014 : Lucy Hood, 56 ans, femme d’affaires américaine, fondatrice de Fox Mobile Entertainment... 2011 : Yves Germain, 86 ans, bien connu dans le monde de la construction... 2009 : Yvon Jolicoeur, maire de la Ville de Disraeli depuis 2001... 2005 : Jean-Paul II, 84 ans, premier Pape non-italien depuis presque 500 ans... 1974 : Georges Pompidou, 62 ans, président de la République française depuis 1969.