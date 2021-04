Québec, Lévis et Gatineau: IGA offrira une prime à ses travailleurs

Le géant de l’alimentation Empire, propriétaire de l’enseigne IGA, versera de nouveau une prime temporaire à ses travailleurs situés dans les régions touchées par les nouvelles mesures de confinement.

«Nous réactivons la prime dans la Communauté métropolitaine de Québec ainsi que dans la ville de Gatineau et la MRC des Collines-de-l’Outaouais», a indiqué la porte-parole de la chaîne, Anne-Hélène Lavoie.

Tout dépendamment du nombre d’heures travaillées durant une semaine, le montant additionnel versé aux salariés variera de «10 $ à 100 $». Il s’agit de la même formule que la prime offerte au mois de décembre et janvier.

Cette prime sera versée aux travailleurs dans les magasins corporatifs de la compagnie ainsi que dans les centres de distribution.

Empire, qui est la société mère de Sobeys et d’IGA, invite également tous les marchands propriétaires, affiliés à son réseau, à se joindre au mouvement visant à récompenser les employés.

Cet avantage est en vigueur depuis vendredi et «il sera en place jusqu’à la fin du confinement», assure la direction. Pour le moment, Québec prévoit une mise sur pause des activités dans certaines régions jusqu’au 12 avril.

Les premiers

Empire est la première chaîne à annoncer publiquement le retour des primes temporaires, alors que Québec doit affronter la troisième vague de la pandémie. Jeudi, il n’a pas été possible de savoir combien de travailleurs allaient pouvoir profiter de cet avantage financier.

Si d’autres régions étaient visées par de nouvelles restrictions imposées par le gouvernement, Empire pourrait élargir son programme de prime à travers la province comme lors du deuxième confinement.

Cette semaine, en raison d’une hausse fulgurante des cas de coronavirus, Québec a annoncé notamment la fermeture des commerces non essentiels et des écoles à Québec, à Lévis et à Gatineau.

Au printemps 2020, Empire avait offert durant plusieurs semaines 2 $ supplémentaires l’heure à ses employés au front.

