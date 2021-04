Un succès pour le Salon de l’auto

En attendant le printemps 2022, le Salon international de l’auto de Québec a réussi à attirer plus de 42 000 visiteurs en ligne au cours du dernier mois.

Selon l’organisation, le Mois du Salon de l’auto tire sa révérence après un mois d’exclusivités automobiles et de concours.

Dans une formule virtuelle, plus de 42 000 personnes ont visité le moisdusalondelauto.com afin de découvrir les nouveautés automobiles et participer aux concours. Plus de 125 concessionnaires de la grande région de Québec étaient réunis sur le site grâce aux fiches et vidéos.

L’événement avait évidemment pour objectif le rayonnement de l’industrie automobile dans la grande région de Québec.

« On est très content de ce que nous avons réussi à faire. Pour le véritable salon, nous avons habituellement environ 70 000 visiteurs », mentionne Charles Drouin, directeur général du Salon international de l’auto de Québec. Selon M. Drouin, Québec reste une région de passionnés d’automobile. « C’est important que la marque du Salon de l’auto reste vivante. »

Année difficile pour les ventes

Avec la pandémie et le télétravail, l’année 2020 a été plus difficile dans l’industrie de l’automobile. Les ventes ont chuté d’environ 20 % et de 30 % pour le service et les pièces.

« Ce que nous avons vécu depuis mars 2020 a eu un impact très important auprès des concessionnaires. L’industrie automobile de la grande région de Québec emploie 6000 personnes », indique M. Drouin.