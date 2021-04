Une autre tuile pour les plongeurs canadiens

Enfin de retour à la compétition même si cela se passait dans une formule virtuelle, l’équipe canadienne de plongeon a encaissé un autre coup dur avant même la fin du Défi virtuel des nations.

Le premier Grand Prix FINA de la saison, qui devait se dérouler du 18 au 23 avril à Tokyo, a été annulé jeudi. Ce premier Grand Prix devait aussi servir aux sélections pour les Jeux olympiques qui se dérouleront au même endroit.

Pour le moment, Jennifer Abel et sa partenaire Mélissa Citrini-Beaulieu dans l’épreuve du 3 m synchro sont les seules Canadiennes qui ont leur billet en poche pour les Olympiques en vertu de leur médaille d’argent au championnat mondial 2019 disputé à Gwangju, en Corée du Sud. Le duo a remporté le Défi virtuel.

La FINA n’a pas encore tranché sur la suite des événements. Trois autres Grand Prix sont à l’horaire en mai, soit à Windsor du 6 au 9, à Singapour du 21 au 23 et à Kuala Lumpur du 28 au 30.

Ébranlés par la décision de la FINA à moins de quatre mois des Jeux olympiques, les plongeurs de l’équipe canadienne souhaitaient digérer la nouvelle avant d’accorder des entrevues, selon le responsable des communications.

37 athlètes

Le Défi des nations est la première compétition sur le web organisée par Plongeon Canada et a réuni, jeudi et vendredi, 37 athlètes venant de quatre pays. En plus du Canada, on retrouvait la Grande-Bretagne, la Jamaïque et la République sud-africaine.

Le Défi virtuel des nations compte sept juges de partout au Canada et au Royaume-Uni qui soumettent leurs notes à distance. Les Canadiens plongeaient au Centre sportif du Parc olympique. Les athlètes ont apprécié cette première compétition depuis la Série mondiale présentée à Montréal les 28 février et 1er mars 2020.

« C’était un sentiment incroyable, a affirmé Caeli McKay, qui a terminé au premier rang du 10 m synchro en compagnie de sa partenaire Meaghan Benfeito dans un communiqué de Plongeon Canada. Notre dernière épreuve de synchro remontait à très longtemps et j’ai vraiment apprécié le sentiment d’adrénaline qui pompait. Les Britanniques ont une bonne équipe et c’était bon de goûter à ce genre de compétition plutôt que d’exécuter notre liste de plongeons toutes seules. C’était bon d’avoir de la compétition et de se sentir poussées. »

Benfeito et sa partenaire ont terminé aux premier et deuxième rangs de l’épreuve individuelle à la tour.

Pamela Ware a remporté l’épreuve du 3 m. « J’ai vraiment apprécié ça. C’était plaisant de compétitionner avec la Grande-Bretagne. Ils ont de très bonnes plongeuses, et de pouvoir rivaliser contre elles en plus des Canadiennes, c’était fantastique. »