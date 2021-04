Une seconde tournée de ciné-parcs dans la mire de 2Frères

Comme la pandémie s’étire, le duo 2Frères songe à refaire la tournée des cinéparcs de la province pour un deuxième été consécutif.

« Sans tout de suite la lancer, notre gérant est en train de préparer une seconde tournée de ciné-parcs », a indiqué Sonny Caouette, le plus jeune de la paire, lors d’un entretien avec le Journal.

L’année dernière, plusieurs artistes québécois avaient emboité le pas aux deux frères Caouette quand ceux-ci avaient annoncé leur intention de partir en tournée pour présenter des concerts devant des spectateurs assis dans leurs voitures.

Si l’expérience s’est avérée déstabilisante pour certains artistes, Sonny Caouette assure qu’il a adoré et qu’il ne repartira pas è reculons si le projet se concrétise.

« Beaucoup d’artistes ont dit ouvertement en entrevue que c’était ordinaire. Contrairement à eux, Érik et moi n’avons que de bons commentaires parce que cette expérience a rattaché un bon souvenir à une mauvaise situation. »

« Quand on y pense, poursuit-il, on se dit qu’on a été capable de travailler. On a passé l’été en tournée, on a fait 22-23 shows à travers le Québec. Je m’excuse, mais malgré tout, c’était le fun. »

Occasion unique

Avant de ressortir l’huile à mouche et le linge d’été, les 2Frères ne manquent pas d’ouvrage. À moins que la COVID-19 ne brouille les cartes, ils monteront sur scène une dizaine de fois d’ici la fin du mois de mai.

Ainsi, samedi soir, ils seront au Capitole de Québec pour un concert dont la formule a joué au yoyo au même rythme que les annonces de déconfinement et de retour au confinement.

D’abord uniquement virtuel, le spectacle a pu être rendu accessible à quelques fans, il y a trois semaines. Or, ça se fera finalement sans public à cause du retour en pause de la ville de Québec, décrété mercredi.

Ça n’empêche pas les frères Caouette d’avoir hâte à ce concert puisqu’ils présenteront le spectacle de la tournée À tous les vents tel qu’ils l’avaient imaginé avant que la pandémie les force à annuler la tournée, en 2020.

Ils seront donc sept musiciens sur scène pour cette occasion qui sera unique, avertit Sonny Caouette.

« Tout le monde est très heureux de jouer de la musique, ça va rendre la soirée magique, d’autant plus que c’est la seule fois que les gens vont pouvoir voir cette tournée qui ne verra jamais le jour. »

Album

Outre les concerts, les prochains mois des 2Frères seront consacrés à la préparation de leur prochain album. « Il est loin d’être prêt. On commence tranquillement, pas vite », indique Sonny Caouette.

Une sortie n’est pas envisagée avant au moins un an.