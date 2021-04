Canal de Suez: « tous les navires en attente » sont passés

LE CAIRE | Tous « les navires en attente » depuis l’échouement de l’Ever Given, un immense porte-conteneur qui s’était retrouvé coincé en travers du canal de Suez le 23 mars, ont quitté la voie navigable, a annoncé samedi l’Autorité du canal de Suez (SCA).

« L’amiral Ossama Rabie, président de la SCA, a annoncé samedi que l’ensemble des navires en attente dans le canal depuis l’échouement du porte-conteneur panaméen Ever Given avaient traversé » l’isthme de Suez, selon un communiqué de l’autorité.

Battant pavillon panaméen et exploité par l’armateur taïwanais Evergreen Marine Corporation, le navire géant -- long comme quatre terrains de football -- a été remis à flot le 29 mars, après avoir été immobilisé près d’une semaine.

L’Ever Given a pour sa part été remorqué vers le Grand lac Amer au milieu du canal de Suez et la circulation a repris le soir même entre la Méditerranée et la mer Rouge.

Inédit par son ampleur, l’incident a entraîné l’arrêt total de la circulation sur cette route maritime cruciale reliant l’Asie et l’Europe et représentant plus de 10 % du commerce international.

Au total, 422 navires, chargés de 26 millions de tonnes de marchandises, a indiqué la SCA, ont été bloqués dans ce gigantesque embouteillage.

Au nombre de 61, les derniers navires en attente depuis le passage de l’Ever Given ont pu traverser le canal samedi de même que « 24 nouveaux navires », selon le même communiqué.

Les premiers -- plus d’une centaine -- avaient pu emprunter le canal dans la nuit du 29 au 30 mars, quelques heures après le renflouement du méga-navire.

Près de 19 000 navires ont emprunté le canal en 2020, selon la SCA, soit une moyenne de 51,5 navires par jour.