Défi relevé avec brio

Le récent Défi ski Leucan, présenté récemment à la Station touristique Stoneham, a permis d’amasser 68 383 $ pour les enfants atteints de cancer de la région.

Cette année, Leucan a revu la formule du Défi ski Leucan afin de maintenir l’événement en contexte de pandémie. Du 13 au 21 mars dernier, 138 participants ont effectué quatre heures de ski ou de planche à neige à la Station touristique Stoneham, ou quatre heures d’un autre sport d’hiver. Chaque équipe participante avait comme objectif d’amasser un minimum de 500 $ pour Leucan. À l’échelle du Québec, c’est un total de 448 000 $ qui a été amassé grâce à la générosité des participants et donateurs du Défi ski Leucan. Les dons amassés permettront à Leucan de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, en leur offrant des services distinctifs et adaptés.

Bonne fête, Diane

Diane Guillot, directrice de l’épicerie Le Frigo, entrepôt libre-service ouvert au public 7 jours sur 7, rue Joly à Québec, célébrera demain

(4 avril) son anniversaire de naissance. Diane a trimé dur au cours des derniers mois avec la pandémie. Les services d’épicerie et d’achats locaux ont explosé durant la période au cours de laquelle les restaurants étaient et sont à nouveau fermés. Tous sont unanimes pour féliciter son expertise et son excellent service à la clientèle. Je me joins à son conjoint, Camille, pour lui souhaiter bonne fête et joyeuses Pâques.

Bonne fête, Lou

Michel Brousseau (photo), mieux connu par les milieux sportifs sous les diminutifs de Lou, ou encore mieux Ti-Lou, célébrera officiellement demain, dimanche, son 70e anniversaire de naissance. Lou, malgré sa petite taille (5’ 6’’) a connu une carrière d’une dizaine d’années avec l’équipe nationale de France (hockey) comme défenseur. De retour au pays, il a eu sa compagnie de nettoyage pour appareils informatiques, mais a toujours continué à jouer au hockey avec différentes équipes de Old Timers avant de subir quelques opérations et prendre officiellement sa retraite. Ti-Lou joue au golf l’été et profite de la vie avec sa conjointe, Danielle. Pandémie oblige, toutes ses connaissances et ses amis(es) qui aimeraient lui présenter leurs bons vœux peuvent le faire par courriel en lui écrivant à : dana-lou2013@gmail.com.

En souvenir

Le 3 avril 1981. Mgr Louis-Albert Vachon (photo), évêque auxiliaire de Québec depuis mai 1977, succède au cardinal Maurice Roy comme archevêque de Québec et primat de l’Église canadienne. Mgr Vachon a obtenu des doctorats en philosophie et en théologie dans les années 1940, avant de se consacrer à l’enseignement. Il sera fait cardinal le 25 mai 1985 et restera à la tête de l’archidiocèse de Québec jusqu’en 1990.

Anniversaires

Christian Veilleux (photo), copropriétaire du restaurant La Bête, à Sainte-Foy, 42 ans... Pierre Morency, joaillier, rue Maguire, à Sillery, 58 ans... Gérard Potvin, ex-journaliste sportif à la SRC, son âge? La normale (golf) + 11... Paris, fille du chanteur Michael Jackson, 23 ans... Eddie Murphy, acteur de télé et de cinéma, 60 ans... Marie-Denise Pelletier, chanteuse québécoise 61 ans... Alec Baldwin, acteur, réalisateur et producteur exécutif américain, 63 ans... Arlette Cousture, romancière québécoise, 73 ans... Bernard Parent, ex-gardien de but de la LNH (Flyers) de 1972-1979, 76 ans.

Disparus

Le 3 avril 2020 : Marguerite Lescop (photo), 104 ans, écrivaine et conférencière, récipiendaire de l’Ordre du Canada en 2001... 2019 : Jean-Louis David, 85 ans, coiffeur et entrepreneur français... 2018 : David Edgerton, 90 ans, fondateur de la chaîne Burger

King... 2017 : Renate Schroeter, 77 ans, actrice allemande qui a joué dans de nombreux films... 2016 : Don Francks, 84 ans, acteur et chanteur canadien de jazz... 2015 : Abbé Claude Allard, 91 ans, sociologue, théologien et féru d’histoire, cofondateur de la Société historique de la Gaspésie... 2014 : André Falardeau, 71 ans, audio man à TVA Québec (Télé-4)... 2010 : Anthony--- Cinelli-Proteau, 23 ans, joueur de hockey, ex-porte-couleurs de la LHJAAAQ... 2008 : Rosita Salvador, 75 ans, danseuse et chanteuse de cabaret... 2007 : Victor Germain, 77 ans, pionnier de la restauration à Québec... 1990 : Sarah Vaughan, 66 ans, chanteuse et pianiste de jazz... 1976 : Claude-Henri Grignon, 81 ans, romancier et essayiste.