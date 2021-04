Des messes de Pâques surtout en virtuel

La pandémie n’empêchera pas les fidèles de célébrer Pâques cette année, que ce soit en virtuel ou en présentiel, parce que toutes les églises ont le droit d’accueillir leurs paroissiens.

Si la plupart des lieux de culte peuvent maintenant accueillir jusqu’à 250 fidèles, dans le respect des consignes sanitaires, à Québec, Lévis et Gatineau la limite a été fixée à 25 personnes en raison de la résurgence des cas de COVID dans ces zones.

Le gouvernement a annoncé ces mesures plus restrictives pour ces villes le 31 mars dernier, moins d’une semaine avant les messes pascales.

« Évidemment, au niveau logistique, ça a été un bon défi puisqu’on a dû changer d’organisation [quand la région de Québec est passée en zone rouge/noire]. Ça a fait beaucoup de déception, mais au moins, certaines paroisses s’étaient préparées à offrir les messes en ligne », explique Valérie Roberge-Dion, directrice des communications de l’Église catholique de Québec (ECDQ).

Avec les célébrations de Pâques, ce sont d’ailleurs des milliers de personnes qui se connectent sur les réseaux sociaux et sites web des différentes paroisses, ajoute-t-elle.

En ligne

La pandémie et la fermeture des églises ont obligé les diocèses et leurs paroisses à prendre un énorme virage numérique pour rejoindre leurs fidèles pendant la crise.

« On a pris beaucoup d’expérience cette année ! Tout au long de l’année, on a essayé de coacher les différentes communautés pour qu’elles fassent le virage numérique et de leur donner des conseils sur le genre de micro à acheter ou même quelle connexion internet il vaut mieux avoir pour diffuser sur internet », souligne en riant Mme Roberge-Dion.

Certaines messes sont même enregistrées d’avance pour le soir, puis diffusées sur la webtélé de l’ECDQ.

Malgré ce virage numérique, certains fidèles préfèrent tout de même assister physiquement à la messe. Samedi après-midi, lors de son passage à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec, Le Journal a pu constater que la limite de 25 personnes à l’intérieur était atteinte lors de l’enregistrement de la messe du Samedi saint.

À l’entrée de la basilique, un écriteau avec l’inscription « COVID-19 » signalait que la capacité maximale avait été atteinte et qu’il était ainsi interdit d’entrer dans l’établissement durant la messe.

Montréal

À l’oratoire Saint-Joseph de Montréal, plus de 500 fidèles ont suivi la messe du Vendredi saint, vendredi.

« On est toujours en temps de pandémie, il y a toujours des mesures qui sont respectées, mais on est très heureux de pouvoir célébrer de façon sécuritaire Pâques ici à l’église, de voir aussi la joie des gens et leur soulagement », soutient l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine.

- Avec la collaboration d’Elsa Iskander