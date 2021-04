Faux départ pour les Red Sox au Fenway Park face aux Orioles

Le Fenway Park ne porte pas chance aux Red Sox en ce début de saison du baseball majeur, alors que la formation de Boston a subi une deuxième défaite consécutive face aux Orioles de Baltimore, échappant le match 4 à 2 samedi après-midi.

Au moins, l’équipe locale a été en mesure de produire un peu d’offensive, contrairement à la partie de la veille, où elle avait été blanchie par les lanceurs des Orioles. C’est tout à l’honneur des releveurs des visiteurs, cependant, qui ont été presque parfaits en fin de rencontre samedi.

Les Sox se sont inscrits au tableau en quatrième et en cinquième manches, alors que Matt Harvey était au monticule. Retiré après quatre manches et deux tiers, le lanceur a été remplacé par Adam Plutko (1-0), qui n’a donné qu’un coup sûr en un peu plus de deux manches de travail. Cesar Valdez s’est, quant à lui, occupé du sauvetage, son deuxième en autant de rencontres.

Maikel Franco s’est chargé de l’attaque pour Baltimore avec un simple qui a permis à deux hommes de croiser la plaque, en quatrième manche. Anthony Santander et Trey Mancini ont produit les autres points de l’équipe.

Chez les Red Sox, s’il y a bien un seul frappeur qui connaît du succès après deux rencontres, c’est J.D. Martinez. L’Américain de 33 ans a frappé trois balles en lieu sûr en quatre présences et a été à l’origine d’un point samedi.

Ce fut une sortie en demi-teinte pour le partant des Red Sox Tanner Houck (0-1), qui a permis trois points, dont deux mérités, en cinq manches, mais qui a retiré huit hommes sur des prises.