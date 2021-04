Fonds de solidarité: la première femme PDG n’a pas peur d’aller chercher la rondelle dans les coins

Janie Béïque est devenue cette semaine la première femme à prendre les rênes du Fonds de solidarité FTQ alors que l’institution vit un moment charnière de son histoire.

« Jusqu’à tout récemment, je jouais au hockey et je n’ai pas peur d’aller chercher la puck dans le coin. Quand il faut y aller, j’y vais », confie Mme Béïque en entrevue au Journal.

« Je suis une fille qui a un très haut niveau d’énergie, ajoute-t-elle. [...] Pour moi, c’est extrêmement important que les gens s’investissent. Ce que je veux, c’est que notre organisation s’investisse encore plus. Gaétan [Morin, le précédent PDG] a tracé la voie, mais je veux qu’on accélère notre impact dans la société. »

Avocate de formation, Janie Béïque, 53 ans, travaille au Fonds depuis plus de 20 ans. Elle occupait jusqu’ici les fonctions de première vice-présidente aux investissements.

Mme Béïque arrive à la tête du Fonds alors que celui-ci vient de connaître une période mouvementée à cause de la pandémie. L’an dernier, des milliers d’actionnaires ont retiré plus de 3 milliards $ du Fonds pour éviter la chute des marchés. Résultat : l’actif de l’institution a brusquement reculé, une situation inusitée.

Les choses sont toutefois en train de se replacer. Le Fonds a récupéré ses pertes financières dans la deuxième moitié de 2020, et les entrées de fonds atteindront un record au cours de l’exercice qui prendra fin le 31 mai : 1,2 milliard $.

Explosion des dépenses

Par contre, le Fonds a eu du mal à maîtriser ses dépenses. Celles-ci ont explosé de 14 % l’an dernier pour dépasser les 226 millions $ en raison de la hausse du nombre d’employés, de l’augmentation des salaires et d’investissements massifs dans les systèmes informatiques.

« Je peux vous confirmer que la question des frais de gestion, on en est très conscients. C’est quelque chose qu’on suit de près », assure Janie Béïque.

La rémunération des hauts dirigeants a également fait un bond important au cours des dernières années. Depuis 2017, ceux-ci reçoivent des bonis en actions du Fonds. L’an dernier, M. Morin a gagné 1,3 million $ au total, soit 34 % de plus qu’en 2016.

Ventes d’entreprises

L’après-crise occupera décidément la nouvelle PDG au cours des prochains mois. Celle-ci craint que la pandémie ne pousse plusieurs entrepreneurs québécois à jeter l’éponge.

« J’ai l’impression que la période qu’on vient de vivre va faire en sorte que bien des gens vont réfléchir à nouveau à leur goût de poursuivre et qu’ils vont peut-être décider de mettre une pancarte à vendre », laisse-t-elle tomber.

À l’instar d’Investissement Québec et de la Caisse de dépôt, le Fonds FTQ ne réussit pas toujours à favoriser le maintien au Québec de la propriété des entreprises ainsi mises aux enchères. Des investisseurs de l’extérieur aux poches profondes jouent parfois les trouble-fêtes.

C’est ainsi que ces dernières années, le Québec a perdu le contrôle de fleurons comme RONA, St-Hubert, Camso et Varitron. Dans le cas de Camso, le Fonds FTQ avait réalisé un joli profit en vendant ses actions à l’acquéreur de l’entreprise de Magog, le géant français Michelin.

« C’est très difficile d’avoir sur ton bureau un dossier dans lequel l’entrepreneur veut vendre, affirme Mme Béïque. Tu te dis : “Mon Dieu, ça fait des années qu’on bâtit cette entreprise-là, ce sont des piliers dans leur communauté, ce sont des centaines d’emplois”... Et quand tu vois qu’il y a des prix énormes qui sont payés, ce n’est pas facile. Malheureusement, on en échappe. »

Elle donne un contre-exemple : celui de l’acquisition par le Fonds FTQ d’une participation majoritaire dans Les Brasseurs du Nord (Boréale), en 2013.

Laura Urtnowski, cofondatrice de l’entreprise, « a laissé de l’argent sur la table parce que pour elle, c’était important de vendre à quelqu’un qui allait poursuivre avec ses valeurs », relate Janie Béïque.

Prête pour la Coupe

Par ailleurs, le Fonds FTQ n’a pas l’intention de céder son investissement le plus visible : celui de 11,3 millions $ effectué en 2009 dans le capital-actions du Groupe CH, propriétaire du Canadien de Montréal.

« Ils pourraient peut-être me faire ce cadeau-là, à ma première année comme présidente, de gagner la Coupe Stanley, rigole Mme Béïque. Ce serait absolument extraordinaire ! »

Le Fonds FTQ en bref