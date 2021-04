J’échangerais Armia avant Lehkonen et Tatar

Je vous assure que je n’écris pas ce billet dans les vapeurs du match de deux points d’Artturi Lehkonen face aux Oilers mardi soir. Il s’agit ici de vous communiquer le fruit de mes réflexions et des suites de ma quête d’informations.

Lehkonen revient invariablement dans les rumeurs entourant le Canadien. Marc Bergevin doit soulager sa masse salariale d’un salaire. Idéalement de plus de deux millions. Le Finlandais de 25 ans collecte 2,4 millions cette saison. Il sera joueur autonome avec restriction cet été, une quantité non négligeable dont il faut tenir compte.

Joel Armia commande 2,6 millions, mais sera joueur autonome sans restriction cet été. S’il s’entend avec Armia sur une prolongation de contrat, Marc Bergevin sera tenu de le protéger au repêchage d’expansion du Kraken de Seattle. Dans le cas de Lehkonen, c’est un fait acquis.

Le DG du CH a certainement réfléchi à s’entendre à bon prix avec Armia, un ailier qui, un soir donné, a l’air d’un attaquant de puissance de premier trio dans une bonne équipe de la LNH, et, un soir donné, d’un joueur oscillant entre la LNH et la Ligue américaine.

Belle profondeur

Je pense que l’éclosion de Jesse Ylönen avec le Rocket de Laval a refroidi les intentions du DG envers Armia. Ylönen pourrait sous peu rendre d’aussi bons services au CH qu’Armia à une fraction minuscule du prix.

Lehkonen n’a pas les qualités offensives d’Armia. Il a déjà marqué 18 buts, mais lorsque j’évoque cette statistique, on me répond que ce devait être dans une saison de handball... Toutefois, les entraîneurs savent exactement ce que Lehkonen va leur donner tous les soirs. Du hockey structuré et engagé, un respect des schémas et du temps de jeu de qualité en désavantage numérique. Autrement dit, de la belle profondeur. Ajoutez des statistiques plutôt tièdes offensivement et vous êtes devant un candidat à signer une nouvelle entente pour pas trop cher avec le CH.

De surcroît, Lehkonen pourra être exposé au repêchage d’expansion de Seattle, tout comme « Ti-Paul » Byron, qui risque fort d’être encore avec le Canadien cet été en raison des 3,4 millions qu’il commandera au cours de chacune des deux prochaines saisons.

Trio efficace

J’ai longtemps milité pour échanger Tomas Tatar. Principalement en raison de son salaire de 4,8 millions. Toutefois, le réveil de l’unité de l’attaquant slovaque complétée par Phillip Danault et Brendan Gallagher me refroidit sur ce projet. Ces trois-là se sont remis en marche, je les laisserais filer ce petit bonheur. Et il ne reste que trois payes à verser, alors...

Ce qui nous ramène à Lehkonen et Armia. Ce que le DG pourra obtenir en retour de l’un ou l’autre importe peu, l’objectif premier étant de créer un peu d’espace sous le plafond. J’essaierais donc de conserver Lehkonen et d’échanger Armia. Ylönen et/ou Caufield viendront compenser, le cas échéant...

Coup de coeur

Aux athlètes amateurs qui continuent de se battre pour exister. Des gens meurent par milliers partout sur la planète en raison de la pandémie, alors il y a bien pire. N’empêche, ces jeunes continuent de s’entraîner comme des forcenés(ées) en prévision d’hypothétiques Jeux olympiques. Elles et ils incarnent l’espoir. Je salue leur résilience et je leur dis bravo.

Coup de gueule

À Connor McDavid. Je voudrais bien décerner de nouveau le coup de gueule au département de la sécurité des joueurs de la LNH, mais à quoi bon ? On estime McDavid être le meilleur joueur de hockey au monde. Ce titre vient avec une certaine élévation que ce bébé gâté n’a pas. Son geste à l’endroit de Jesperi Kotkaniemi était dangereux et indigne de son statut.

Un p'tit 2 sur...

La présence du Canadien en séries éliminatoires. Le train semble sur les rails, les ajustements importants ont été apportés. D’autres suivront possiblement d’ici la date limite des transactions. Qu’importe, avec l’effectif disponible et le personnel de direction en place, le CH ne peut pas manquer à son obligation de résultat. Mettons qu’on en a bien besoin en plus...