Région métropolitaine de Montréal : Québec investit 19 M$ pour 160 formations

Le gouvernement de François Legault débloque près de 19 millions $ pour appuyer la formation des chercheurs d’emploi dans la région métropolitaine de Montréal. Une mesure pour aider notamment les travailleurs frappés par la pandémie.

« Il y avait beaucoup de rareté de main-d’œuvre avant la pandémie, maintenant, au sortir de la pandémie, il va y avoir encore des secteurs névralgiques », a indiqué le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet.

Cet investissement de 18,8 M$ servira notamment à mettre sur pied 160 nouvelles formations dans des centres de formation et des cégeps. Elles viseront des secteurs où les besoins en main-d’œuvre sont plus criants, comme en technologie de l’information, en construction et en santé.

Dans le budget du gouvernement Legault dévoilé le 25 mars, Québec a annoncé 400 M$ de plus sur cinq ans pour aider les travailleurs à dénicher un boulot. De ce montant, 158 M$ iront à la requalification de la main-d’œuvre et 246 M$ à l’intégration des immigrants au marché du travail.

En novembre dernier, Québec avait aussi mis sur la table 459 millions $ pour aider les Québécois à réintégrer le marché du travail.

Formations 150 à 450 heures

Les nouvelles formations dans la grande région de Montréal devraient profiter à plus ou moins 2300 chercheurs d’emploi, chiffre le gouvernement, ajoutant que les participants seront sélectionnés par des agents « selon leur profil d’employabilité », « leur intention » et « leur ambition ».

L’investissement de 18,8 M$ est financé dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d’œuvre, volet Achat de formation.

Certaines des nouvelles formations ont débuté au mois de mars. La durée des programmes varie entre 150 et 450 heures. Tous les participants pourraient être admissibles à recevoir 500 $ par semaine dans le cadre du Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation (PARAF).

Actuellement, dans la région métropolitaine de Montréal, ce sont 4802 personnes qui ont profité de ce programme, avance M. Boulet. Et près de 20 % sont des immigrants, ajoute le ministre. À moins d’un changement, le PARAF ne prendra plus de nouvelles demandes après le 30 avril prochain.

Parmi les nouvelles formations, il y a entre autres « cuisine locale », « préposé au service alimentaire en établissement de santé », « peinture automobile », « agent d’accueil et d’admission en milieu hospitalier », « commis en pharmacie communautaires » et « aide de service CHSLD et RPA ».

Les gens ayant un intérêt doivent contacter leur bureau de Services Québec dans les régions de Montréal, de Laval et de la Montérégie.

Selon Statistique Canada, en février dernier, la région métropolitaine de recensement de Montréal comptait 195 900 chômeurs.