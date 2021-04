Tuerie de North Vancouver: une vigile «service à l’auto» sera organisée pour rendre hommage aux victimes

Une vigile en mode «service à l’auto» sera organisée samedi soir pour rendre hommage aux victimes de la tuerie de Lynn Valley de la semaine dernière.

L’événement aura lieu à partir de 19 h 30, heure de Vancouver.

«Je crois que c’est la manière que puissions guérir comme communauté, comme groupe. Le fait de pouvoir se rassembler de manière sécuritaire y contribue largement» a souligné Eric Miura, l’un des organisateurs de l’événement.

L’événement pourra seulement se faire en format «service à l’auto» pour le garder à l’abri de tout risque de propagation de la COVID-19. Il y aura de la musique est des spectacles de lumières, organisés par l’école primaire de la région.

Samedi dernier, Yannick Bandaogo, un homme de 28 ans a tué une femme dans une bibliothèque de Lynn Valley et en a blessé six autres. Le jeune homme a comparu et sera officiellement accusé de meurtre au deuxième degré.

La bibliothèque a été rouverte au public depuis mercredi.