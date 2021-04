Une infolettre pour ne rien manquer

Notre Bureau d’enquête vous propose à partir d’aujourd’hui une façon d’avoir un accès encore plus facile et convivial aux nouvelles qui vous intéressent.

Nous lançons une infolettre par courriel pour que vous ne manquiez rien des nombreux reportages de nos journalistes et recherchistes.

Depuis quelques années, nos enquêtes sont diffusées sur un nombre de plus en plus varié de plateformes et de formats.

Articles, vidéos, livres...

Nous publions bien sûr des articles dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec et sur nos sites web.

Il y a aussi nos reportages dans les bulletins de nouvelles à TVA et LCN.

Mais nous écrivons aussi des livres, comme notre récente édition revue et augmentée du Livre noir des Hells Angels, ou encore, le fascinant récit La Source, qui raconte les confidences du chef mafieux Andrew Scoppa avant son assassinat.

Nous produisons également plusieurs documentaires diffusés sur Club illico. L’un des plus récents, Affronter l’inconnu, vous entraîne dans les coulisses de la lutte à la première vague de COVID-19, l’année dernière.

Dans votre boîte courriel

En vous abonnant gratuitement à l’infolettre, vous recevrez chaque vendredi un courriel qui vous dirigera vers nos reportages incontournables qui ont marqué la semaine.

L’infolettre comportera également des liens vers des entrevues diffusées sur les ondes de QUB radio, TVA Nouvelles ou LCN, dans lesquelles nos journalistes expliquent les dessous de leurs reportages.

Capture d'écran

Un lien pour s’abonner facilement est bien en évidence sur la page d’accueil sur nos sites web : jdem.com, jdeq.com et tvanouvelles.ca.

capture d'écran

Les révélations de notre Bureau d’enquête sont devenues des incontournables dans l’actualité québécoise. Encore cette semaine, nous avons publié en exclusivité ce qui suit :

Grâce à notre infolettre, il vous sera encore plus facile d’avoir accès à ces reportages incontournables. Merci, chers lecteurs, pour votre fidélité.

Jean-Louis Fortin, Directeur du Bureau d’enquête