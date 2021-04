Alerte à la bombe bidon en direct

Captures d'écran tirées de Facebook 1. François-Xavier Jean s’est filmé sur Facebook pendant qu’il préparait son alerte à la bombe. 2 et 3. Sur une balle de tennis et une boîte, il a inscrit le mot « grenade ». 4. Masqué par un bandana, on le voit marcher vers le poste de police. 5. Quelques instants avant que le suspect ne dépose la boîte en criant qu’elle va exploser.