Cole Caufield pourrait jouer son premier match vendredi

L’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield devrait amorcer son parcours chez les professionnels le vendredi 9 avril prochain, alors que le Rocket de Laval a rendez-vous avec les Marlies à Toronto.

C’est ce qu’a laissé entendre l’entraîneur-chef Joël Bouchard dimanche, lors d’un point de presse.

Le franc-tireur de 20 ans pourrait techniquement être de la formation du club-école du CH mardi soir, soit la journée où il terminera sa quarantaine obligatoire. Le pilote du Rocket préfère toutefois que son nouveau joueur prenne part à quelques entraînements avec l’équipe avant de disputer un premier match chez les pros.

«Nous voulons qu’il participe à quelques exercices et si tout se déroule bien, ce serait très bien de l’avoir avec nous pour notre voyage à Toronto. Nous nous attendons à ce que tout soit correct», a indiqué Bouchard.

L’entraîneur a également expliqué que Caufield participait à toutes les rencontres virtuelles avec ses nouveaux coéquipiers et qu’il s’impliquait déjà.

«Il fait un peu partie de l’équipe et il fait sentir sa présence lors de nos rencontres sur Zoom, a-t-il dit. Il regarde nos parties et nous sommes en communication. Il est dans sa période d’adaptation. C’est un bon jeune joueur dynamique et il veut jouer. Il est passionné et nous voulons lui transmettre un peu d’informations concernant notre façon de jouer.»

Sélectionné en première ronde (15e au total) du repêchage de 2019, Caufield a été très bon lors de sa deuxième et dernière saison dans le circuit collégial américain (NCAA) en 2020-2021. L’Américain a amassé 52 points, dont 30 buts, en 31 matchs avec les Badgers du Wisconsin.