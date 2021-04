[EN DIRECT 4 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 130 893 813

Morts: 2 848 304

CANADA

Cas: 1 001 699, dont 316 112 au Québec

Décès: 23 059, dont 10 693 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 4 AVRIL

11 h 22 | Variants: «c’est vraiment comme une nouvelle pandémie»

Les variants de la COVID-19 ont transformé la pandémie puisqu’elle touche désormais une partie différente de la population et que le virus se transmet beaucoup plus rapidement.

«C’est vraiment comme une nouvelle pandémie, ce n’est pas du tout les mêmes caractéristiques», a soutenu le Dr Gilbert Boucher, président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec, en entrevue à LCN, dimanche matin.

11 h | Le Québec rapporte 1154 cas supplémentaires et 9 nouveaux décès

10 h 08 | LNH: retour des bulles pour les séries?

La Ligue nationale de hockey (LNH) discuterait de la possibilité de tenir les séries éliminatoires de la présente campagne dans des bulles, comme ce fut le cas l’été dernier.

C’est ce qu’avançait le réseau Sportsnet, samedi soir.

8 h 46 | Accord entre Paris et la Commission européenne pour secourir Air France

Paris et Bruxelles sont tombés d’accord sur le déblocage d’une nouvelle aide financière pour Air France, qui devra en échange abandonner « un certain nombre de créneaux » à l’aéroport parisien d’Orly, a annoncé dimanche le ministre français de l’Économie Bruno Le Maire.

AFP

8 h 45 | L'Allemagne place les Pays-Bas en zone à haut risque

L’Allemagne va placer les Pays-Bas en zone à haut risque en raison du nombre élevé de contaminations à la COVID-19, a annoncé dimanche l’institut Robert-Koch, qui a déjà procédé de même pour trois autres pays frontaliers, dont la France.

7 h 41 | La France relève sa prévision de déficit et de dette publics pour 2021

Le gouvernement français a rehaussé ses prévisions de déficit et de dette publique en 2021, conséquence d’une croissance qui devrait être moins élevée que prévu en raison des nouvelles restrictions sanitaires, a annoncé dimanche le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire.

« Nous évaluons le déficit public pour 2021 à 9 %, au lieu des 8,5 % qui avaient été inscrits dans le projet de loi de finance initial et nous estimons que la dette publique passera de 115 % à 118 % en 2021 », a déclaré le ministre lors de l’émission télévisée Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro.

7 h 02 | La Libye reçoit ses premières doses de vaccin anti-COVID

La Libye a reçu dimanche une première livraison de vaccins anti-COVID avec l’arrivée à Tripoli de 100 000 doses du vaccin russe Spoutnik V, au moment où le pays observe une augmentation des cas, avec un système de santé fragilisé par les conflits.

« Nous avons réussi à importer le premier lot de vaccins contre le coronavirus, suivi bientôt par d’autres livraisons », a annoncé le premier ministre Abdelhamid Dbeibah sur Twitter.

AFP

5 h 55 | Hausse importante des cas en Inde

L'Inde a enregistré 93 249 nouvelles contaminations dimanche, selon les chiffres du ministère de la Santé, soit la plus forte hausse depuis septembre, portant le nombre de cas connus à près de 12,5 millions.

AFP

5 h 41 | Un système de passeport sanitaire testé au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a indiqué dimanche prévoir de tester dès mi-avril en Angleterre un système de passeport sanitaire pour permettre la reprise d'activités très affectées par la pandémie, comme les matches de football et les événements en salles.

1 h | La pandémie n’arrête pas une octogénaire motivée

Une infatigable courtière en immobilier de 82 ans a gardé le moral pendant la pandémie en travaillant à temps plein, même pendant le premier confinement.

C’est bon, autant pour ma santé physique que mentale. Monter et descendre des marches, ça fait du bien à mon dos ! » s’exclame Yolande Chartier, qui habite l’arrondissement de Lachine, à Montréal.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONT

0 h | Confinement ardu chez les aînés

Après un an de déprime, d’ennui et de deuils, des aînés se réjouissent de reprendre peu à peu certaines de leurs activités préférées, dont la pandémie de COVID-19 les a privés.

Ils se confient sur les hauts et les bas des 12 derniers mois et sur le timide retour à une vie plus normale.

0 h | Le prix de l’opération de vaccination qui nous rendra la liberté

Vacciner 37 millions de Canadiens contre la COVID-19 coûtera 1,6 milliard de dollars sur trois ans, d’après les calculs du Journal. Mais ce n’est pas tout. La facture colossale de la plus vaste opération de vaccination jamais orchestrée au pays se multiplie par trois quand on compte aussi le combat scientifique et biomanufacturier contre le virus.

Joël Lemay / Agence QMI

0 h | Aliments clés pour bâtir une armure contre la COVID-19

Une saine alimentation est un allié pour optimiser ses défenses naturelles. Si aucun aliment ni nutriment en soi ne peut vous assurer de ne pas attraper la COVID-19, certains éléments clés pourront rehausser votre immunité globale.

Voici une liste de 12 aliments à mettre au menu plus souvent !

0 h | Voici 6 façons de prendre sa santé immunitaire en main

On peut agir concrètement et prendre en main notre santé immunitaire en adoptant des habitudes de vie reconnues pour favoriser une bonne santé en général. Ceci est encore plus important pour les personnes âgées, plus vulnérables aux attaques virales en raison de la diminution de l’efficacité des défenses immunitaires au cours du vieillissement.