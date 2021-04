Eric Staal patine dans les couleurs du CH

Le nouvel attaquant du Canadien de Montréal Eric Staal a donné ses premiers coups de patin dans son nouvel uniforme, dimanche matin, au complexe d’entraînement de Brossard.

Acquis des Sabres de Buffalo en retour de deux choix au repêchage, le 26 février dernier, le grand joueur de centre a complété sa période d’isolement de sept jours et poursuit sa quarantaine en intégrant la bulle du Tricolore.

Capture d'écran TVA Sports

Staal pourrait faire ses débuts avec le CH dès lundi soir, face aux Oilers d’Edmonton. Il n’a pas joué depuis le 25 mars dernier, face aux Penguins de Pittsburgh, où il avait été blanchi de la feuille de pointage en 19 min 14 s. de temps de glace.

À l’image des Sabres, le vétéran de 36 ans connaissait une saison difficile à Buffalo. En 32 rencontres avec la formation de l’État de New York, il a touché la cible à trois reprises et fourni sept aides pour 10 points. Staal a également maintenu un différentiel de -20 et écopé de huit minutes de pénalité.

Le natif de Thunder Bay en était à sa première campagne avec les Sabres, qui avait fait son acquisition du Wild du Minnesota en retour de Marcus Johansson en septembre dernier.

Le Canadien est la cinquième équipe pour laquelle évolue Staal depuis qu’il a été sélectionné avec le deuxième tour de parole du repêchage de 2003. Avant de revêtir les couleurs des Sabres et du Wild, il a brièvement été un membre des Rangers de New York (2016) et a longtemps fait la pluie et le beau temps chez les Hurricanes de la Caroline (2003 à 2016).