Les rassemblements dans la mire des policiers

Le congé de Pâques et la météo clémente de la longue fin de semaine font croire aux policiers du Québec que les rassemblements illégaux pourraient se multiplier.

La Sûreté du Québec (SQ) a effectué dimanche des patrouilles en voiture et en VTT, notamment en Beauce, dans la région de la Chaudière-Appalaches.

«Ils vont aller vérifier ce qui se passe dans les cabanes à sucre. On sait très bien que la cabane à sucre est un endroit propice pour se ressembler en famille», a indiqué Ann Mathieu, porte-parole de la SQ, expliquant que les policiers ont été déployés partout dans la province.

Les policiers procéderont également à des patrouilles dans les secteurs résidentiels au courant de la journée, où des brunchs ou des soupers familiaux pourraient aussi être organisés.

«Les gens peuvent avoir tendance à dépasser les limites permises par le gouvernement. Donc, on est là pour leur rappeler la situation [et] qu’on lutte ensemble contre la COVID-19», a ajouté Mme Mathieu.

Rappelons finalement que les récalcitrants s’exposent à des amendes de 1500$ s’ils enfreignent la loi.