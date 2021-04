Pénurie de personnel au CHU de Québec

Alors que la troisième vague frappe de plein fouet, particulièrement dans la région de Québec, la situation paraît déjà difficile pour le personnel de la santé du CHUL.

• À lire aussi: Montée rapide des cas: appel à l’aide des hôpitaux de Québec

À tel point que des infirmières de l'urgence ont lancé des moyens de pression, samedi.

Les infirmières et infirmières auxiliaires ont voulu envoyer un message clair à l'employeur.

«C'est un cri du coeur, c'est une sonnette d'alarme, là, de dire: eille, on est là, puis ça ne change pas, puis on est inquiet», clame la présidente du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec, Nancy Hogan.

Elles ont refusé de commencer leur quart de travail à l'urgence du CHUL.

Déjà que le personnel est réduit en raison de la pandémie, les infirmières jugeaient qu'elles n'étaient pas assez nombreuses pour le nombre de patients.

«Ça faisait comme plus un tout. Il manque du monde. Il y a du monde en temps supplémentaire obligatoire. En plus aussi, on a des gens qui sont inquiets face à leur expertise», explique Nancy Hogan.

Des négociations ont débuté entre les employés, le syndicat et l'employeur.

Nancy Hogan affirme que les enjeux de main-d’œuvre sont un défi constant.

«Ils ne peuvent pas toujours, toujours être en temps supplémentaire. Ça ne marche pas! Les gens tombent malades», déplore-t-elle.

La présidente syndicale est d’avis qu’il faut se pencher rapidement sur les conditions de travail pour attirer, mais également retenir le personnel en soins.