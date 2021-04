Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 4 avril:

«Harry épouse Meghan: mariage royal»

Téléfilm qui braque ses caméras sur l’une des histoires d’amour les plus médiatisées des dernières années: celle entre le prince britannique Harry et l’actrice Meghan Markle. Malgré les critiques auxquelles les fiancés sont confrontés, ils vivent passionnément leur amour et l’immortalisent.

Dimanche, 13 h, MOI ET CIE.

«Pierre Lapin»

La vie d’un lapin et de ses amis sur un domaine est chamboulée par l’arrivée d’un héritier qui déteste les animaux. Pierre Lapin a beau compter sur une gentille villageoise, il devra prendre les grands moyens pour conserver sa place. Une sympathique comédie mettant aussi en vedette Rose Byrne et Domhnall Gleeson.

Dimanche, 13 h 30, TVA.

«L’ombre et la lumière»

Certains artistes décident de s’éloigner pour de bon des projecteurs. C’est le cas de Michèle-Barbara Pelletier qui en a eu assez de son métier, de Michel Goyette qui a choisi de se concentrer sur l’entreprise familiale et de Sébastien Tougas qui n’avait pas d’autre choix. Comment vivent-ils avec leurs choix de vie?

Dimanche, 17 h, ARTV.

«Faire oeuvre utile»

La connexion entre un artiste et le public peut s’avérer très forte. Une dame a vécu un beau moment avec la comédienne Sophie Cadieux qui l’a ensuite remerciée aux Gémeaux, en 2018. Aussi, un jeune trentenaire a été grandement touché par une chanson de l’auteur-compositeur-interprète Tire le coyote.

Dimanche, 17 h, ICI Radio-Canada Télé.

«L’histoire de Pi»

L’incroyable aventure imaginée par le romancier Yann Martel prend vie au cinéma grâce à l’oeil averti du primé réalisateur Ang Lee. Rescapé d’une tempête ayant fait bien des ravages, un adolescent indien développe une amitié avec un féroce tigre du Bengale, alors que tous deux partagent le même canot.

Dimanche, 19 h, Canal Vie.

«Juste pour rire présente: les galas inédits»

Les humoristes qui ont foulé Le Cabaret à Laurent durant l’été 2019 avaient beaucoup de choses à dire. Parmi les invités, on y retrouvait Alex Delisle, Sylvain Larocque et Alex Roy. Laurent Paquin offre aux téléspectateurs certains de leurs gags qui n’ont pu être présentés précédemment.

Dimanche, 20 h 30, Z.

«Detroit, musée à vendre»

Malgré le moteur économique qu’elle a longtemps fait tourner, la ville de Detroit, au Michigan, a été déclarée en faillite en 2013. Comment ses créanciers peuvent-ils penser récupérer une partie de leur argent? Tous les yeux se tournent vers un musée: le riche Detroit Institute of Arts.

Dimanche, 23 h, Planète+.