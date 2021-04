COVID-19: Toronto et Ottawa réclament des mesures encore plus strictes

Les départements de santé publique de Toronto, d'Ottawa et de la région de Peel ont réclamé, lundi, le retour en vigueur de l'ordre de rester à la maison à la grandeur de l'Ontario pour lutter contre la troisième vague de la COVID-19.

• À lire aussi: COVID-19: près de 6000 nouveaux cas en deux jours en Ontario

Les directeurs de la santé publique des capitales provinciale et fédérale et de la région de Peel, qui couvre notamment Brampton et Mississauga, ont plaidé en faveur d'un autre durcissement des mesures sanitaires dans une lettre adressée au médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams.

«Un ordre de demeure à la maison décrété à l'aide d'un décret d'urgence de la province est nécessaire pour prévenir et mitiger la mortalité à grande échelle et la pression sur le système de santé», ont fait valoir les dirigeants dans leur lettre.

Les médecins ont rappelé que des mesures strictes ont permis de faire diminuer le nombre d'infections journalières par le passé et de donner du répit aux hôpitaux, où le nombre de patients atteints du virus qui se retrouvent aux soins intensifs grimpe continuellement.

Rappelons que l'Ontario avait décrété, à la suite de la période des Fêtes, un ordre de demeurer à la maison qui obligeait la population à demeurer chez soi, exception faite des sorties essentielles comme l'école, le travail ou l'épicerie. Cet ordre avant été levé peu à peu au cours de l'hiver, en fonction de la virulence du coronavirus dans chaque région.

Le gouvernement Ford a annoncé, la semaine dernière, le retour en confinement de toute la province pour une période de quatre semaines. L'Ontario cumule, ces jours-ci, quelque 3000 cas de plus par jour, des nombres qui se rapprochent des pires bilans de la seconde vague dans la province, au début de 2021.