[EN DIRECT 5 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 131 696 594

Morts: 2 859 357

CANADA

Cas: 1 014 378, dont 317 364 au Québec

Décès: 23 118, dont 10 697 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU LUNDI 5 AVRIL

22 h 19 | Un rebond des cas de COVID à prévoir dès cette semaine

Le nombre relativement stable de nouveaux cas de COVID-19 dans les derniers jours risque de bondir cette semaine en raison des variants qui gagnent du terrain et du ralentissement du dépistage durant le congé de Pâques.

22 h 19 | COVID-19: le Québec, moins cancre qu'à première vue?

Bien qu'il recense – de loin – le plus grand nombre de décès liés à la COVID-19 au Canada, le Québec n'a pas nécessairement souffert beaucoup plus que les provinces de l'Ouest ou que l'Ontario, laisse envisager des données compilées par une professeure de Toronto.

20 h 27 | La Corée du Nord ne participera pas aux Jeux olympiques

La Corée du Nord renonce aux Jeux olympiques de Tokyo cet été en raison des risques d’infection au coronavirus, a annoncé mardi le ministère nord-coréen des Sports.

19 h 49 | Nouvelles mesures d'urgence en vigueur en Beauce

Une très grande partie de Chaudière-Appalaches se trouve maintenant en zone d’urgence où des mesures spéciales sont mises en place dans la lutte à la COVID-19.

19 h 44 | Des œuvres conçues avec des masques jetés au sol

Avec la fonte des neiges, on a la mauvaise surprise de voir apparaître de nombreux masques jetables qui jonchent le sol. Un problème qui préoccupe les centres urbains un peu partout dans le monde.

19 h 18 | Une manifestation liée à la COVID dégénère au Bangladesh: trois blessés par balle

Trois personnes ont été blessées par balle lundi soir dans une zone rurale du Bangladesh au cours d’une manifestation contre les restrictions dues à la COVID-19 devenue violente, ont rapporté un médecin et la police.

Ces heurts se sont produits dans la ville centrale de Saltha dans la région de Faridpur, où selon la police des rumeurs affirmaient qu’un homme avait été blessé sur un marché au cours d’un contrôle destiné à faire respecter les mesures de lutte contre l’épidémie.

18 h 52 | Le relâchement des mesures de plus en plus fréquent à Lévis

Le ras-le-bol des Québécois envers les mesures sanitaires se fait de plus en plus sentir dans la province. C’est du moins ce que constatent les policiers de Lévis qui donnent de plus en plus de constats d’infraction.

18 h 24 | «Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond» dans la vaccination

Des plages horaires qui ne se remplissent pas à Montréal. Des vaccins qui manquent dans certaines régions. Des chiffres décevant pendant le congé pascal. Plusieurs s’interrogent donc sur l’organisation de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec.

18 h 22 | 171 cas de COVID-19 liés au Méga Fitness Gym

Le Méga Fitness Gym est maintenant directement responsable de l’infection de 171 personnes, selon les dernières données de la santé publique dévoilées lundi.

17 h 27 | La vaccination étendue aux 60 ans et plus en Outaouais

Après Montréal et Laval, la région de l'Outaouais commencera à son tour à vacciner sa population âgée de 60 ans et plus.

16 h 24 | Plus de coyotes vus en temps de pandémie au Canada

Les habitants du Canada auraient aperçu plus de coyotes depuis le début de la pandémie de COVID-19, a rapporté Conservation de la nature Canada.

16 h 09 | Washington veut faire « beaucoup plus » dans l’accès mondial aux vacccins

Les États-Unis veulent faire « beaucoup plus » dans leurs livraisons de vaccins anti-COVID aux pays étrangers et ne demanderont pas de « faveurs » en échange, a affirmé lundi le chef de la diplomatie Antony Blinken.

13 h 21 | La Mecque : le petit pèlerinage ouvert uniquement aux gens vaccinés dès mi-avril

Seules les personnes vaccinées contre la COVID-19 seront autorisées à effectuer la omra, le petit pèlerinage à La Mecque, à partir du début du mois de jeûne musulman du ramadan qui commence mi-avril cette année, ont annoncé lundi les autorités saoudiennes.

Le ramadan entraîne habituellement à La Mecque une grande affluence de fidèles venant d’Arabie saoudite et d’autres pays musulmans.

12 h 35 | Ukraine : Kiev ferme ses écoles et limite ses transports en commun

La ville de Kiev a imposé lundi de nouvelles restrictions contre la COVID-19, réservant les transports en commun aux employés des secteurs essentiels et fermant ses écoles maternelles et élémentaires.

Ces restrictions, qui dureront « au moins » jusqu’au 16 avril, ont provoqué des embouteillages monstres dans la matinée, nombre d’habitants de la capitale ukrainienne ayant dû prendre des taxis — dont les prix ont plus que triplé — pour aller au travail.

Kiev, ville d’environ trois millions d’habitants, a enregistré lundi plus de 400 nouveaux cas de coronavirus et 32 décès en 24 heures, a indiqué le maire Vitali Klitschko. Au total, plus de 3 600 habitants de la capitale sont morts depuis le début de la pandémie.

12 h | [FAITES LA DIFFÉRENCE] Troisième vague de COVID-19 au Québec: rehaussement des mesures populationnelles

« Pour protéger la santé de toute la population et prévenir une partie de cette morbidité et de cette mortalité évitables, un contrôle strict de la transmission de la COVID-19 par l'application diligente d'une stratégie suppressive représente vraisemblablement la meilleure option dans le contexte actuel au Québec », écrivent plusieurs médecins spécialistes en santé publique.

11 h 21 | «Fin avril, on va avoir des variants partout», estime le virologue Jacques Lapierre

En l’espace d’une semaine, le pourcentage des cas de variants identifiés a doublé dans la province, ce qui pousse le virologue Jacques Lapierre à croire que bientôt 100% des infections rapportées seront des variants.

«La santé publique nous dit qu’à la fin juin, ça va tout être des variants partout, moi je vous dirais que fin avril, si on continue à ce rythme-là, on va avoir des variants partout», a prévenu le virologue à la retraite, en entrevue lundi à LCN.

11 h | Le Québec rapporte 1252 cas supplémentaires et 4 nouveaux décès

Le Québec rapporte 1252 cas de COVID et 4 décès, portant le total à 317 364 personnes infectées et 10 697 morts depuis le début de la pandémie.

10 h 56 | Près de 6000 nouveaux cas en deux jours en Ontario

La ministre de la Santé de cette province, Christine Elliott a affirmé sur Twitter, lundi, que 2938 cas avaient été recensés dimanche et 3041 lundi, pour un total de 364 537 depuis le début de la crise de la COVID-19.

Ontario is reporting 2,938 cases of #COVID19 today and 3,041 cases reported yesterday. Today, there are 906 new cases in Toronto, 533 in Peel, 391 in York Region, 230 in Ottawa and 140 in Durham. — Christine Elliott (@celliottability) April 5, 2021

9 h 44 | Possiblement 4000 cas par jour au Québec d'ici trois semaines, selon un médecin

En réaction à la montée des infections à la COVID-19 et des variants qui se propagent à vitesse grand V au Québec, le cardiologue Éric Sabbah tire la sonnette d’alarme.

Le médecin spécialiste anticipe une flambée des cas dans un avenir rapproché et un engorgement des soins intensifs. «Les cas peuvent doubler chaque semaine et on peut se rendre à 3000 ou 4000 d’ici trois semaines», écrit-il sur sa page Facebook.

9 h 25 | À Venise, pour le lundi de Pâques, on vaccine en vaporetto

Transformé en clinique flottante pour la journée, l’un de ces solides « autobus » des canaux va à la rencontre des personnes âgées de plus de 80 ans qui vivent sur les îles Sant'Erasmo et Vignole.

Ces îles ne comptent en effet pas de centre de vaccination, et se déplacer vers une autre île peut être compliqué, surtout pour les plus âgés. S’ils ne peuvent aller jusqu’au vaccin, il a donc été décidé que ce serait la vaccination qui viendrait jusqu’à eux.

8 h 59 | La France démarre cette semaine la production de vaccins sur son territoire

Le ministère de l'Économie a rappelé que le sous-traitant français Delpharm faisait partie des entreprises soutenues ces derniers mois par l’État, via l’appel à manifestation d’intérêt annoncé à la mi-juin 2020, et elle va grâce à ce soutien pouvoir mettre en flacons pour l’alliance Pfizer/BioNTech.

8 h 18 | Le Portugal rouvre les musées, les terrasses de café et les collèges

Musées, collèges et terrasses de café rouvrent lundi au Portugal, plus de deux mois après leur fermeture, deuxième étape d’un plan de déconfinement progressif pour éviter une reprise de l’épidémie de la COVID-19 qui a durement frappé le pays en début d’année.

7 h 45 | Infections au plus haut depuis quatre mois en Iran

Le nombre des contaminations par la COVID-19 est au plus haut depuis quatre mois en Iran, et la capitale Téhéran est placée en état d’alerte sanitaire maximale, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Au cours des dernières 24 heures, 13 890 nouveaux cas confirmés ont été recensés dans les centres de dépistage du pays, a indiqué la porte-parole du ministère, Sima Sadat Lari. Il s’agit du plus important nombre de cas d’infection depuis le 4 décembre.

6 h | Londres dévoile ses nouvelles règles pour les voyages internationaux

Encouragé par l’amélioration de la situation sanitaire au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson dévoile lundi sa stratégie pour entrouvrir les frontières et permettre aux Britanniques de partir au soleil après un long hiver confiné.

Après avoir réuni ses ministres, Boris Johnson doit tenir une conférence de presse dans l’après-midi pour donner le feu vert à la prochaine étape du déconfinement le 12 avril en Angleterre, avec la réouverture des commerces, coiffeurs et terrasses de pubs.

3 h 52 | Nouveau record de cas en Inde, restrictions accrues à Bombay

L'État indien le plus touché par le coronavirus, qui comprend la mégalopole de Bombay, a mis en place de nouvelles restrictions lundi, alors que le pays a enregistré pour la première fois plus de 100 000 nouveaux cas en 24 heures.

L'espoir qui était apparu au début de cette année de voir enfin le nombre de cas diminuer a disparu ces dernières semaines avec une nouvelle vague qui a porté le total de cas depuis le début de la pandémie à 12,5 millions, et le nombre de morts à 165 000.

2 h 53 | La Grèce rouvre les magasins, malgré les mauvais chiffres

Expliquant qu’il fallait permettre aux habitants de « décompresser », le gouvernement espère aussi relancer un peu l’économie qui souffre fortement de la réduction du tourisme.

Les gens désirant se rendre dans les magasins devront toutefois prendre rendez-vous, et le nombre de personnes pouvant se trouver en même temps dans un magasin est limité, allant jusqu’à 20 personnes pour les plus importants.