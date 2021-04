«Fin avril, on va avoir des variants partout»

En l’espace d’une semaine, le pourcentage des cas de variants identifiés a doublé dans la province, ce qui pousse le virologue Jacques Lapierre à croire que bientôt 100% des infections rapportées seront des variants.

«La santé publique nous dit qu’à la fin juin, ça va tout être des variants partout, moi je vous dirais que fin avril, si on continue à ce rythme-là, on va avoir des variants partout», a prévenu le virologue à la retraite, en entrevue lundi à LCN.

Les variants étant beaucoup plus contagieux, il faudra faire encore plus attention puisque «la moindre ouverture qu’on va faire [au virus], il va vous infecter».

«La distanciation physique qu’on faisait, le port du masque, le lavage des mains, il faut absolument continuer, mais il faut être encore plus stricts parce que ce virus-là, il est très, très contagieux», a insisté M. Lapierre.

Le masque même à l’extérieur

Bien que le virus soit plus «dilué» qu’à l’intérieur, Jacques Lapierre recommande de porter un masque à l’extérieur.

«Si quelqu’un fume autour de vous quelque part, vous allez le sentir. Bien si vous sentez une personne qui fume, le virus est capable de faire ce trajet-là. Donc moi je pense que même à l’extérieur, en ce moment, parce que c’est des variants, je porterais le masque», a-t-il conseillé.

Il soutient d’ailleurs que tous les rassemblements extérieurs devraient être évités, même s’il s’agit de manifestations et que tout le monde porte un couvre-visage.

«La semaine passée, j’ai vu des manifestations pour des super bonnes causes. C’est très important, mais dans une période où on a des variants, il ne faudrait pas faire des rassemblements, peu importe pour quelle raison, et se trouver d’autres moyens pour faire passer des messages», a dit le virologue retraité.

À VOIR ÉGALEMENT...