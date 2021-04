Jaroslav Halak s'ajoute aux joueurs frappés par la COVID-19

Le gardien des Bruins de Boston Jaroslav Halak a été déclaré positif à la COVID-19 et doit se soumettre au protocole de la Ligue nationale de hockey en la matière, a annoncé lundi son entraîneur-chef Bruce Cassidy.

Le vétéran devra donc demeurer éloigné du reste de l’équipe et subir des tests négatifs consécutifs avant de revenir dans l’entourage du club. Avec l’absence de Tuukka Rask (haut du corps), la formation du Massachusetts devra s’en remettre à Dan Vladar pour son match de la soirée face aux Flyers de Philadelphie. Son adjoint sera Jeremy Swayman.

Halak a cédé cinq fois en 28 tirs dans un gain de 7 à 5 contre les Penguins de Pittsburgh, samedi. Il présente une fiche de 9-5-3, une moyenne de buts alloués de 2,44 et un taux d’efficacité de ,910 cette saison. Les siens occupent le quatrième rang de la section Est avec 43 points, quatre de plus que leurs rivaux du jour qui ont également disputé deux rencontres de plus.