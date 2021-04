La région de Québec continue de compter plus de 200 cas quotidiens

La région de la Capitale-Nationale a enregistré plus de 200 nouveaux cas positifs de COVID-19 pour une cinquième journée consécutive lundi, avec 243 infections.

Depuis le 31 mars, on compte plus de 200 nouveaux cas chaque jour, avec un pic de 305 cas le 2 avril alors qu’il y a une semaine, on enregistrait seulement 129 nouveaux cas.

Le nombre cumulatif de décès s’est maintenu à 1021 lundi.

Dépistage

Plus de personnes se rendent aussi passer un test pour la COVID-19, ce qui n’est pas le cas ailleurs dans la province (voir texte en page 4).

« À partir du 29 mars, on a une hausse assez marquée du dépistage », observe Annie Ouellet, porte-parole de la direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale. « C’est une bonne nouvelle », ajoute-t-elle.

Dimanche, 3535 tests de dépistage ont été effectués.

« Si on a des symptômes qui ressemblent à des symptômes grippaux, il ne faut pas prendre de chance et aller se faire tester au centre de dépistage », rappelle Mme Ouellet.

Le taux de positivité, qui représente le pourcentage de personnes testées qui sont infectées, a grimpé à 6,5 %. « Ça veut dire qu’on en trouve parmi ceux qu’on dépiste », résume-t-elle.

À titre de comparaison, le taux de positivité était inférieur à 2 % environ deux semaines plus tôt, dit-elle.

Vaccination

En date de lundi, 126 850 doses de vaccin avaient été administrées aux résidents de la Capitale-Nationale. Ce nombre est appelé à croître cette semaine.

Autour de 20 000 doses du vaccin de Pfizer sont attendues, en plus d’un arrivage de doses du vaccin d’AstraZeneca. La région de Québec recevra aussi 4000 doses qui étaient initialement prévues pour Montréal.

Actuellement, 91 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont pris un rendez-vous pour la vaccination dans la région et 55 % ont déjà reçu leur première dose, a indiqué Mme Ouellet.

Une deuxième dose du vaccin commencera à être administrée aux travailleurs de la santé dont le délai de 16 semaines arrive à échéance.

Éclosion au gym

Enfin, l’éclosion au Méga Fitness Gym, fermé la semaine dernière par les autorités de santé publique, est responsable de 171 cas jusqu’à maintenant.

Au moins une vingtaine d’éclosions en milieux de travail sont reliées à celle de ce centre de conditionnement physique, d’après le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Évolution du nombre de cas dans la Capitale-Nationale

1 er avril : 261

avril : 2 avril : 305

3 avril : 249

4 avril : 239

5 avril : 243

Source : ministère de la Santé et des Services sociaux