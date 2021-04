La vaccination étendue aux 60 ans et plus en Outaouais

Après Montréal et Laval, la région de l'Outaouais commencera à son tour à vacciner sa population âgée de 60 ans et plus.

Dès mardi, les citoyens de 60 à 64 ans, soit toutes les personnes nées en 1961 ou avant, pourront prendre rendez-vous à leur tour, à l'instar de leurs aînés avant eux.

À ce jour, seules les personnes de 65 ans et plus pouvaient recevoir une première dose du vaccin contre la COVID-19 dans cette région, tout comme dans la majorité du Québec. Outre Laval et Montréal, seules la Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue sont aussi rendues au stade de vacciner les 60 ans et plus.

D'autres régions devraient aussi, probablement, passer à une nouvelle étape de leur campagne de vaccination dans les prochains jours, alors que l'inoculation des aînés se poursuit rondement. Notamment, à Montréal, plus des trois quarts de la population admissible ont déjà été vaccinés.

Cette annonce survient alors que le gouvernement Legault a annoncé le redéploiement de doses de vaccin vers les régions plus touchées actuellement par la pandémie, au nombre desquelles se trouve l'Outaouais. Rappelons d'ailleurs que la ville de Gatineau a été mise en confinement afin de ralentir la propagation du virus dans la région.

L'Outaouais a, au cours des derniers jours, annoncé des bilans records, incluant 118 nouvelles infections dévoilées dimanche, 131 samedi et 143 vendredi, des chiffres jamais atteints auparavant dans la région, y compris lors de la première et de la seconde vague.

Les gens de l'Outaouais admissibles à la vaccination sont priés de prendre rendez-vous en ligne au Québec.ca/vaccinCOVID. Les personnes peu familières avec internet peuvent aussi appeler au 1 877 644-4545.

