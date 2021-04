Le baseball majeur sévit à l’endroit de Castellanos

Le baseball majeur a sanctionné le joueur de troisième but des Reds de Cincinnati Nick Castellanos pour ses agissements lors de l’affrontement de samedi contre les Cardinals de St. Louis.

Lundi, les ligues majeures ont suspendu l’athlète de 29 ans pour deux rencontres et lui ont remis une amende dont le montant n’a pas été dévoilé. Castellanos a reçu ces punitions pour «ses actions agressives et pour avoir provoqué une mêlée».

Lors de la quatrième manche du duel de samedi, le vétéran a d’abord été atteint par un tir du lanceur Jake Woodford. Quelques instants plus tard, Castellanos a profité d’un mauvais lancer pour filer au marbre. Il a plongé tête première sur Woodford, qui avait pris la place du receveur. Les deux joueurs se sont enguirlandés et les bancs se sont vidés.

En plus de Castellanos, les joueurs des Reds Eugenio Suarez et Jesse Winker, ainsi que les porte-couleurs des «Cards» Yadier Molina, Nolan Arenado et Jordan Hicks ont reçu des amendes en lien avec la mêlée.

Il s’agit des premières sanctions que le préfet de discipline Michael Hill donne, lui qui a été nommé vice-président des opérations terrain du baseball majeur cette saison.