Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 5 avril:

Les vrais Vikings

Plongez dans l’univers fascinant des Vikings alors qu’on démontre comment ils ont pu réussir des attaques de bastions grâce à leurs navires conçus avec ingéniosité. De plus, on s’attarde à la vie d’un chef, Rollo, qui a occupé le poste de gouverneur de la Normandie. Rediffusion de la première saison.

Lundi, 16h, Z.

Regarde le monde

Peu importe où ils se trouvent, les peuples de l’eau ont un mode de vie qui leur appartient, avec lequel ils sont à l’aise et qu’ils s’appliquent à pratiquer sérieusement. Pour les voir à l’œuvre, on se rend au Sénégal, au Cambodge, en Arménie, en Angleterre et aux États-Unis.

Lundi, 17h30, Évasion.

Les réseaux sociaux des animaux

Il n’y a pas que les êtres humains qui développent des connexions émotives et des amitiés. Les animaux aussi. Dans la faune, en les observant bien, on peut même remarquer des comportements qui ressemblent aux nôtres. Avec cette série documentaire, on en est témoin partout sur le globe.

Lundi, 19h, ICI Explora.

Un goût de romance

Cette comédie romantique suit Sara (Teri Polo) et Gill (James Patrick Stuart), tous deux propriétaires de restaurants. La concurrence est féroce pour ces entrepreneurs qui n’ont que très peu d’expérience. Mais en développant une amitié avec Sara, la fille de Gill viendra alléger les choses et jouera à l’entremetteuse.

Lundi, 20h, Zeste.

L’Échappée

Avec la disparition de Jules, l’heure est grave. Et Gisèle n’entend pas à rire. La preuve: elle demande la contribution d’un ancien détenu qui a bien connu Bill «Bullet» Beaudry afin de faire rapidement progresser l’enquête. Pour l’occasion, Julien Poulin se joint à la distribution du téléroman.

Lundi, 20h, TVA.

Bonsoir bonsoir!

Jean-Philippe Wauthier et son équipe sont de retour pour la quatrième saison de leur émission. Et ils ont choisi de proposer un nouveau décor. Parmi les invités attendus de lundi à jeudi: Martin Matte, Janette Bertrand, Dominique Anglade, Evelyne Brochu et Claude Dubois, qui viendra chanter.

Lundi, 21h, ICI Télé.

Réalité mordante

Winona Ryder, Ethan Hawke et Ben Stiller trônent au haut de l’affiche de cette comédie dramatique et romantique sur le passage à la vie d’adulte. Entre la responsabilité de devoir travailler et le souhait de réaliser des rêves, une jeune vidéaste doit négocier avec son cœur qui balance.

Lundi, 21h08, MAX.