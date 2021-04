Un changement important pour Trevor Zegras

Les Ducks d’Anaheim ont choisi de céder l’attaquant Trevor Zegras à leur club-école de la Ligue américaine de hockey (LAH), afin que le jeune homme puisse apprendre les rudiments de la position de joueur de centre chez les professionnels.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général Bob Murray lundi, dans un communiqué de son organisation.

«Notre objectif est d’aider Trevor à faire sa place plus facilement dans la Ligue nationale de hockey. Nous avions donc choisi de lui faire débuter son parcours sur les ailes. Puisque nous sommes en avance dans sa progression, nous avons choisi de le déplacer au centre dès maintenant», a expliqué le DG.

«Il aura d’abord besoin de vivre des expériences dans la LAH, mais nous nous attendons à ce qu’il revienne avec nous rapidement et à ce qu’il joue au centre pour les Ducks dans les prochaines années.»

Considéré comme plusieurs comme le meilleur espoir du club californien, Zegras a amorcé son parcours chez les professionnels en 2020-2021. Il avait commencé la campagne dans la LAH, avec les Gulls de San Diego, où il a amassé quatre buts et cinq aides pour neuf points en huit parties.

Ensuite rappelé par les Ducks, l’Américain de 20 ans a touché la cible une fois et fourni six mentions d’aide pour sept points en 17 rencontres dans la meilleure ligue de hockey au monde.

Avant de faire le saut chez les pros, Zegras a fait écarquiller bien des yeux avec ses performances au Championnat du monde de hockey junior tenu cette année. En sept rencontres avec la formation championne de l’édition 2021, le natif de l’État de New York a engrangé sept buts et 11 aides pour 18 points. Il s’était ainsi mérité le titre du joueur le plus utile du tournoi.