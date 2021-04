Un redoutable plaqueur défensif de retour chez les «Bucs»

Les Buccaneers de Tampa Bay ont accordé lundi un nouveau contrat d’un an au joueur de ligne défensive Ndamukong Suh, qui en sera ainsi à sa troisième campagne avec le club en 2021.

Les clauses de l’entente n’ont pas été précisées, mais selon le réseau NBC Sports, il s’agit d’un pacte de 9 millions $. Cette signature s’ajoute à celles de plusieurs éléments-clés ayant accepté de prolonger leur association avec les «Bucs», dont le secondeur Lavonte David, le receveur de passes Chris Godwin, l’ailier rapproché Rob Gronkowski et le porteur de ballon Leonard Fournette. De plus, le quart Tom Brady a signé une prolongation contractuelle lui permettant de gagner plus de 41 millions $ cette année.

En 2020, Suh a aidé la formation floridienne à remporter le Super Bowl. Durant la saison régulière, il a effectué 44 plaqués, dont 27 en solo, et rabattu deux passes, tout en réalisant six sacs du quart. Cinq fois invité au Pro Bowl, le vétéran de 34 ans a disputé 174 matchs dans la NFL, passant les cinq premières années de sa carrière avec les Lions de Detroit.

«Demeurer à Tampa était l’objectif ultime. Je suis super à l’aise dans cette ville. J’adore jouer au sein de la défense de Coach Bowles», a déclaré Suh au site The Athletic, soulignant au passage le travail de son coordonnateur défensif, Todd Bowles.

L’an dernier, Tampa Bay a totalisé 48 sacs, soit le quatrième plus grand nombre dans la ligue.