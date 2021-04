Carey Price à l’écart pour au moins un match; Cayden Primeau arrive

Le Canadien de Montréal a révélé mardi que le gardien Carey Price ratera le match prévu le lendemain contre les Maple Leafs de Toronto, rappelant de son club-école de Laval le jeune Cayden Primeau.

D’ailleurs, le Tricolore a indiqué que le numéro 31 ne voyagera pas avec ses coéquipiers dans la Ville Reine. Il se soumettra plutôt à des traitements.

Price a complété la rencontre de mardi face aux Oilers d’Edmonton même après avoir été ennuyé par la douleur à la suite d’un déplacement durant la deuxième période. Son club est revenu de l’arrière pour l’emporter 3 à 2 en prolongation.

La blessure était toutefois déjà présente auparavant, et l’équipe préfère ne courir aucune chance. L’état de Price sera réévalué quotidiennement au cours des prochains jours.

«C’est au bas du corps, mais ce n’est pas survenu sur un jeu précis, a expliqué l’entraîneur-chef Dominique Ducharme en vidéoconférence, mardi. Ça fait un petit moment qu'il traîne ça. On verra au retour du voyage à Toronto.»

La suite demeure à éclaircir, les hommes de Ducharme devant accueillir les Jets de Winnipeg jeudi et samedi. Jake Allen devrait toutefois logiquement amorcer le match contre Toronto devant la cage du Canadien.

«Carey a fait du très bon travail et maintenant, j’ai une chance de jouer quelques matchs et d’avoir un peu de plaisir. Rien ne change de mon côté au niveau de ma préparation que je joue ou non. C’est une question de constance dans ma routine qui sera bénéfique à long terme», a commenté Allen.

Pour sa part, Primeau, 21 ans, connaît une excellente campagne dans la Ligue américaine. Il a conservé un dossier de 11-3-0, une moyenne de buts alloués de 2,07 et un taux d’efficacité de ,911.